X chce zarabiać na nieaktywnych użytkownikach. Stawki zaczynają się od 2500 USD

Czy miałeś kiedyś krótką, chwytliwą nazwę na Twitterze / X-ie, ale uznałeś, że to jednak nie jest miejsce, gdzie byś chciał się udzielać? Jeśli tak, to gratuluję: właśnie wepchnąłeś do kieszeni Elona Muska od 2500 USD do kilkudziesięciu milionów dolarów. A przynajmniej jeśli jego plan wypali. Otóż zamierza on sprzedawać nazwy nieaktywnych użytkowników w ramach usługi X Handle Marketplace.

Nazwy użytkowników do kupienia na X

Wszystko będzie jednak znacznie bardziej skomplikowane. Otóż nazwy, które są nieciekawe, lub zbyt długie i raczej mało kogo obchodzą, będą dostępne dla każdego w planach Premium+ i Premium Business bez dodatkowych opłat. Ot, kto pierwszy, ten lepszy. Z zastrzeżeniem, że jeśli z ich zrezygnujemy, to po 30 dniach wróci do nas poprzednia nazwa.

Inaczej sprawa ma się z nazwami, które są chwytliwe, rozpoznawalne, lub kojarzone ze znanymi markami, lub ludźmi. Te będzie można pozyskać na dwa sposoby. W przypadku tych budzących szersze, ale nie przesadnie szerokie zainteresowanie, X pozwoli na ich przygarnięcie osobie, która udowodni, że najlepiej się do tego nadaje. Jeśli chodzi o te wyjątkowo chodliwe, to mają one być sprzedawane wybranym zainteresowanym za konkretną kwotę.