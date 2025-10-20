Plus i T-Mobile przedłużają rezerwacje. Zapłacą ponad miliard złotych

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął właśnie publiczne konsultacje w sprawie, która zdecyduje o przyszłości polskiego rynku telekomunikacyjnego na najbliższe kilkanaście lat. Chodzi o przedłużenie rezerwacji na pasmo 900 MHz dla T-Mobile Polska i Polkomtela (operatora sieci Plus). To częstotliwości kluczowe dla zapewnienia zasięgu w całym kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obaj operatorzy mają zachować swoje zasoby na kolejny okres, czyli do 31 grudnia 2038 roku. Mimo że zakres rezerwacji i czas ich obowiązywania są niemal identyczne, kwoty, które będą musieli przelać na konto Skarbu Państwa, dzieli spora przepaść. Łącznie do budżetu państwa wpłynie ponad miliard złotych.

127 milionów złotych różnicy

Projekty decyzji opublikowane przez UKE nie pozostawiają złudzeń. Polkomtel za swój blok o szerokości 2 x 9 MHz zapłaci jednorazowo 590142284,59 zł. Tymczasem T-Mobile, za niemal identyczny blok 2 x 9 MHz, zapłaci 462674108,53 zł. Różnica wynosi więc ponad 127 milionów złotych.

Skąd taka rozbieżność? Jak informuje Telko.in, kluczowy jest moment złożenia wniosku. Opłata za przedłużenie rezerwacji jest wyliczana na podstawie wyników ostatniej aukcji na to pasmo (która odbyła się w 2008 roku), a następnie waloryzowana o wskaźniki inflacji ogłaszane przez GUS. Haczyk polega na tym, że inflację liczy się do roku poprzedzającego złożenie wniosku.

T-Mobile złożył swój wniosek już w 2022 roku. Dzięki temu do wyliczenia opłaty wzięto wskaźniki inflacji tylko do końca 2021 roku. Polkomtel zrobił to później, bo w 2024 roku, co spowodowało, że w jego kalkulacji uwzględniono także lata 2022 i 2023 – czyli okres rekordowo wysokiej inflacji. W ten sposób, dzięki wcześniejszemu złożeniu dokumentów, T-Mobile "uciekł" przed waloryzacją, która kosztowałaby go dodatkowe miliony.

Operator sieci Plus zawnioskował o przedłużenie rezerwacji częstotliwości z zakresu 890,1-899,1 MHz i 935,1-944,1 MHz. W przypadku T-Mobile Polska chodzi o częstotliwości z zakresu 899,1-908,1 MHz oraz 944,1-953,1 MHz.

Krócej, ale dla wszystkich tak samo

Warto zauważyć jeszcze jedną istotną zmianę. Dotychczas rezerwacje częstotliwości przyznawano zwykle na 15 lat. Tym razem Prezes UKE proponuje okres krótszy, kończący się dla obu operatorów 31 grudnia 2038 roku, czuli na niecałe 13 lat (od 25 lutego 2026 roku w przypadku Plusa i od 1 marca 2026 roku w przypadku T-Mobile).