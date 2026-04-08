Polska energetyka nie podołała OZE. Ceny 791 zł/MWh na minusie

Dlaczego? To proste: ponieważ w święta praktycznie cały przemysł, czyli główny konsument energii elektrycznej, stoi. To wszystko doprowadziło do rekordowej nadwyżki energii elektrycznej, która przełożyła się na wręcz absurdalne, ujemne ceny energii. Mowa tu o kwotach sięgających nawet -791 zł/MWh w Wielki Poniedziałek w godzinach 13:45-14:00.

Ujemne ceny energii i jeszcze większy problem

Ujemne ceny energii miały miejsce przez dwa dni świąteczne: w niedzielę utrzymywały się przez 10 godzin i 45 minut, a w poniedziałek o godzinę dłużej, bo przez 11 godzin i 45 minut. Wczoraj, czyli 7 kwietnia, czyli w dzień powrotu do pracy problem wcale nie zniknął. Tu jednak najniższa ujemna cena wynosiła -33 zł/MWh.

Na całe szczęście nie doszło do awarii wywołanej nadmiarem energii elektrycznej w sieci energetycznej. Była to jednak istna tragedia dla właścicieli farm fotowoltaicznych, czy turbin wiatrowych. Idealne warunki sprawiły, że musieli oni płacić za sam fakt, że ktoś zużywał ich prąd. Tym samym, zamiast zarabiać, to generował on im straty.