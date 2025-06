Orange zmusi Cię do zmiany telefonu. Tym razem w Warszawie, Krakowie i Gdańsku

Nie jest to jednak powód do paniki, przynajmniej dla większości użytkowników komórek Przeciwnie – to krok ku lepszej jakości usług. LTE (czyli 4G) zapewnia szybszy Internet, lepszą jakość połączeń oraz większą stabilność sygnału. Dodatkowo, Orange modernizuje sieć, by sprostać rosnącym potrzebom użytkowników, którzy coraz częściej korzystają z usług online, streamingu czy pracy zdalnej.