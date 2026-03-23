Orange rozdaje Internet i telewizję na wiosnę, a do tego tanie smartfony

Światłowód i telewizja w prezencie

Nowi klienci mogą wybrać pakiety ze światłowodem i abonamentem komórkowym. Dotyczy to prędkości do 1 Gb/s lub wyższych. Przy umowie na 24 miesiące klient nie płaci abonamentu przez pierwsze pół roku. Do zestawu można dokupić telewizję Extra TV. Daje ona dostęp do 219 kanałów. Znalazło się tam pięć stacji Eleven Sports. Widzowie obejrzą na nich Formułę 1, Serie A, Puchar Niemiec oraz LaLigę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Posiadacze najszybszych łącz mogą wypożyczyć nowy wzmacniacz Smartbox Wi-Fi 7. Kosztuje to 4,99 zł miesięcznie. Sprzęt obsługuje najnowszy standard łączności. Wypożyczenie nawet trzech sztuk jest możliwe na każdym etapie umowy.

Filmy i seriale w ramach umowy

Pakiety ze światłowodem pozwalają na dobranie Planu Podstawowego platformy Netflix na sześć miesięcy w prezencie. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Serwis zaoferuje film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" z Cillianem Murphym oraz drugi sezon serialu "One Piece". Widzowie zobaczą też nowe odcinki "Ulicy Sezamkowej". W maju pojawi się pierwsza polska edycja programu "Love is Blind: Polska".

Użytkownicy Extra TV mogą z kolei wybrać inne darmowe pakiety na pół roku. Polsat Sport Premium to 6 kanałów TV w technologii Super HD. Transmitują one Ligę Europy UEFA, Ligę Konferencji UEFA oraz wyścigi Moto GP. Fani tenisa obejrzą turnieje ATP Masters 1000, ATP 500 i ATP Finals. Pakiet pokazuje też mecze Ligi Narodów UEFA i gale MMA organizacji UFC.

Alternatywą jest pakiet HBO z serwisem HBO Max w Planie Standardowym. Obejmuje on trzy kanały TV i dostęp do platformy streamingowej. Znajdą się tam filmy Warner Bros. oraz programy TVN. Widzowie obejrzą polski serial "Piekło kobiet" i produkcję "The Pitt". W kwietniu zadebiutuje trzeci sezon serialu "Euforia" z Zendayą.

Tania łączność i nowy telefon

Wiosenna oferta to także abonament z Planem XS i smartfonem. Całość kosztuje od 59 zł miesięcznie z rabatami. Sama umowa na usługi mobilne to koszt 45 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Zapewnia ona nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz w roamingu w UE, a do tego 16 GB danych (w tym 15 GB w roamingu UE).

Klienci mogą dobrać do tego smartfon w 36 ratach, po 14 zł miesięcznie. Pomarańczowy operator oferuje modele Xiaomi Redmi 15C 4/128 GB oraz Honor 400 Smart 5G 4/128 GB. Najniższe ceny uwzględniają zgody marketingowe oraz na e-fakturę. Każdy z tych rabatów obniża rachunek o 5 zł miesięcznie.

Opcje dla przedsiębiorców

Orange przygotował Zestawy dopasowane dla biznesu. Łączą one Plan Firmowy, smartfon, usługi dodatkowe i darmową CyberTarczę. Do wyboru są plany M, L oraz XL. Przedsiębiorcy mogą dokupić Wsparcie IT, kreator stron KlikAl, Kopię zapasową danych lub Serwis telefon. Dobranie sprzętu obniża koszty abonamentu przez całą umowę na 36 miesięcy.