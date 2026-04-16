Orange Światłowód teraz za 39,99 zł. Opłaci się też z abonamentem komórkowym

Dziś Orange ruszył z nową z promocją na Orange Światłowód w opcji do 300 Mb/s, czyli na podstawowy, najniższy wariant, który można kupić sam lub z abonamentem komórkowym. Operator przekonuje, że to prosta, konkurencyjna cenowo i świetnie dopasowana oferta do potrzeb klientów indywidualnych.

W promocji światłowód do 300 Mb/s w umowie zawartej na 24 miesiące kosztuje teraz tylko 39,99 zł miesięcznie z gwarancją ceny przez 2 lata. Inną opcją jest pakiet złożony ze światłowodu do 300 Mb/s oraz abonamentu komórkowego z paczką 500 GB za 69,99 zł miesięcznie przez 2 lata. Decydując się na Orange Światłowód, trzeba się też liczyć z jednorazową opłatą aktywizacyjną 60 zł.

Ceny uwzględniają standardowe rabaty po 5 zł za e-fakturę i zgody marketingowe. Standardowa cena za internet 300 Mb/s przed promocją i bez rabatów wynosiła dotąd 65,01 zł/mies. Oferta jest ograniczona terytorialnie, co wynika z technicznych możliwości podłączenia światłowodu w danym miejscu. Dostępność usługi można sprawdzić na stronie operatora: https://www.orange.pl/internet/internet-domowy.