Orange Światłowód teraz za 39,99 zł. Opłaci się też z abonamentem komórkowym

Orange wystartował z nową ofertą na światłowód. W promocji najniższy wariant usługi można mieć już za 39 zł. Do wyboru jest też oferta z abonamentem komórkowym. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:26
Dziś Orange ruszył z nową z promocją na Orange Światłowód w opcji do 300 Mb/s, czyli na podstawowy, najniższy wariant, który można kupić sam lub z abonamentem komórkowym. Operator przekonuje, że to prosta, konkurencyjna cenowo i świetnie dopasowana oferta do potrzeb klientów indywidualnych.

W promocji światłowód do 300 Mb/s w umowie zawartej na 24 miesiące kosztuje teraz tylko 39,99 zł miesięcznie z gwarancją ceny przez 2 lata. Inną opcją jest pakiet złożony ze światłowodu do 300 Mb/s oraz abonamentu komórkowego z paczką 500 GB za 69,99 zł miesięcznie przez 2 lata. Decydując się na Orange Światłowód, trzeba się też liczyć z jednorazową opłatą aktywizacyjną 60 zł.

Ceny uwzględniają standardowe rabaty po 5 zł za e-fakturę i zgody marketingowe. Standardowa cena za internet 300 Mb/s przed promocją i bez rabatów wynosiła dotąd 65,01 zł/mies. Oferta jest ograniczona terytorialnie, co wynika z technicznych możliwości podłączenia światłowodu w danym miejscu. Dostępność usługi można sprawdzić na stronie operatora: https://www.orange.pl/internet/internet-domowy.

Jak przekonuje Orange, prędkość do 300 Mb/s to propozycja dobra dla 1-2 osób, do przeglądania internetu, oglądania filmów, a nawet grania w gry. W tej opcji użytkownicy mogą liczyć na wysyłanie danych z prędkością do 50 Mb/s. Poza tym wariantem klienci Orange mogą się też zdecydować na światłowód w opcjach do 600 Mb/s, do 1 Gb/s, do 2 Gb/s oraz do 8 Gb/s.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska