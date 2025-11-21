KE składa skargę przeciwko Polsce. Winne Kraków i Górny Śląsk

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. O co poszło? O to, z czego Kraków i Śląsk słyną: czyli o smog. A dokładniej o poważne przekraczanie normy dwutlenku azotu w atmosferze, która jest zawarta w dyrektywie europejskiej. Tu warto dodać, że dwutlenek azotu jest niezwykle szkodliwym gazem, który podrażnia błony śluzowe, może wywoływać stany zapalne, oraz uszkadza płuca. Jego wpływ jest szczególnie odczuwalny przez osoby z astmą. Dodatkowo reaguje on z wodą, tworząc kwas azotowy, który spada pod postacią kwaśnego deszczu.

Kraków i Górny Śląsk

W Krakowie i Aglomeracji Śląskiej normy te są znacznie przekraczane już od kilkunastu lat. Mimo to, jak twierdzi KE, Polska nie zrobiła dość, aby rozwiązać ten problem. Głównym celem skargi jest wymuszenie na Polsce, aby nasz kraj w końcu zajął się na poważnie tym problemem.