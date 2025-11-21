Wiadomości

KE składa skargę przeciwko Polsce. Winne Kraków i Górny Śląsk

Temat ten będzie coraz mocniej na czasie, a mieszkańcy tych miast powinni mieć nadzieję, że wpływ KE przyniesie rezultat.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21 LIS 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
KE składa skargę przeciwko Polsce. Winne Kraków i Górny Śląsk

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. O co poszło? O to, z czego Kraków i Śląsk słyną: czyli o smog. A dokładniej o poważne przekraczanie normy dwutlenku azotu w atmosferze, która jest zawarta w dyrektywie europejskiej. Tu warto dodać, że dwutlenek azotu jest niezwykle szkodliwym gazem, który podrażnia błony śluzowe, może wywoływać stany zapalne, oraz uszkadza płuca. Jego wpływ jest szczególnie odczuwalny przez osoby z astmą. Dodatkowo reaguje on z wodą, tworząc kwas azotowy, który spada pod postacią kwaśnego deszczu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kraków i Górny Śląsk

W Krakowie i Aglomeracji Śląskiej normy te są znacznie przekraczane już od kilkunastu lat. Mimo to, jak twierdzi KE, Polska nie zrobiła dość, aby rozwiązać ten problem. Głównym celem skargi jest wymuszenie na Polsce, aby nasz kraj w końcu zajął się na poważnie tym problemem. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gryzak dla psa 4DOGS Chhurpi Original XXL Ser Himalajski (2 szt.)
Gryzak dla psa 4DOGS Chhurpi Original XXL Ser Himalajski (2 szt.)
0 zł
95.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 95.98 zł
Sekator ręczny NEO 15-201
Sekator ręczny NEO 15-201
0 zł
44.09 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.09 zł
Torba termiczna SPOKEY Eco Carta (4.3 litra)
Torba termiczna SPOKEY Eco Carta (4.3 litra)
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Można się spodziewać, że do tej pory jego rozwiązanie miało stać głównie po stronie lokalnych samorządów, które mogą jednak nie operować odpowiednimi zasobami, aby rozwiązać ten problem. Zwłaszcza w przypadku Śląska, który jednak stoi przemysłem będącym jednym z głównych źródeł dwutlenku azotu w atmosferze. 

Image
telepolis
komisja europejska Polska jakość powietrza
Zródła zdjęć: Belyay / Shutterstock
Źródła tekstu: RMF 24