Play tnie ceny i dodaje kraje. Od stycznia zmiany w roamingu

Klienci fioletowego operatora mogą odetchnąć z ulgą. Nadchodząca aktualizacja cenników to przede wszystkim obniżki kosztów. Play dostosowuje się do nowych regulacji unijnych, co bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki za telefon podczas podróży. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Więcej gigabajtów i niższe stawki w UE

Najważniejszą zmianą jest obniżka opłat za transmisję danych w Strefie Euro. Jeśli wyczerpiesz swój podstawowy limit Internetu w roamingu, zapłacisz mniej za każdy kolejny megabajt. Nowa stawka to niespełna 0,6 grosza za 1 MB (0,0056832 zł), czyli 5,82 zł za 1 GB. Taka sama wysokość dotyczy opłaty za transmisję danych w ramach "polityki uczciwego korzystania".

Niższa cena hurtowa oznacza też inny bonus dla klientów. Automatycznie zwiększą się limity gigabajtów do wykorzystania w Unii Europejskiej w poszczególnych taryf. Im tańsza hurtowa transmisja danych, tym większą paczkę operator musi przyznać użytkownikowi "za darmo" w ramach pakietu. Szczegółowe limity będą zależeć od konkretnej taryfy, którą posiadasz. Zostały one wymienione w tym dokumencie PDF.

Ukraina i Mołdawia jak Unia Europejska

Play poinformował również o rozszerzeniu zasięgu "taniego roamingu". Od 2026 roku zasady obowiązujące w Strefie Euro będą dotyczyć także Ukrainy i Mołdawii.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pojedziesz do jednego z tych krajów, będziesz korzystać z telefonu na takich samych zasadach jak w Niemczech czy we Francji. To efekt decyzji Rady UE oraz umów stowarzyszeniowych. Dla osób podróżujących na wschód to koniec z drogimi połączeniami i koniecznością kupowania lokalnych kart SIM. Dotyczy to również przebywania blisko granicy, na przykład w Bieszczadach, gdzie sygnał ukraińskiej sieci może być silniejszy niż polskiej.

Co z Wielką Brytanią?

Wielka Brytania nie jest już w Unii, więc operatorzy nie muszą stosować tam stawek unijnych. Play zdecydował się jednak na przedłużenie swojej promocji aż do końca 2026 roku. Dzięki temu unikniemy drastycznych podwyżek, które mogłyby wynosić nawet kilkadziesiąt złotych za megabajt.

Stawki pozostają na rozsądnym poziomie. W zależności od posiadanej taryfy zapłacimy 0,79 zł lub 0,29 zł za minutę połączenia a także wiadomość SMS i MMS. Cena za Internet to odpowiednio 59 zł lub 29 zł za 1 GB. Promocja obejmuje większość popularnych planów taryfowych, w tym taryfy firmowe (w nich są te niższe stawki) oraz popularne pakiety Homebox i Play S/M/L (pełna lista na stronie www.play.pl). Dotyczy to klientów, którzy zawarli umowy od 1 stycznia 2021 roku.