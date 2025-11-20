NVIDIA rozbija bank. To zasługa jednego

Nie bez powodu NVIDIA w ostatnim czasie wskoczyła do czołówki najwyżej wycenianych firm na świecie. Co jakiś czas skacze między trzema topowymi pozycjami. Aktualnie znajduje się na samym szczycie, niemal o 600 mld wyprzedzając Apple. To dzięki rewelacyjnym wynikom finansowym.

NVIDIA bije rekordy

NVIDIA pochwaliła się wynikami za trzeci kwartał 2026 roku (fiskalnego). Firma zanotowała przychody na poziomie aż 57 mld dolarów. To poprawa aż o 22 proc. rok do roku. Jakby tego było mało, to Zieloni przewidują, że kolejne trzy miesiące przyniosą aż 65 mld dolarów przychodów.

To w głównej mierze zasługa rynku sztucznej inteligencji, który przeżywa prawdziwy rozkwit. Wszyscy inwestują w AI, a to oznacza, że kupują układy od NVIDII. Sam segment centrów danych przyniósł Zielonym aż 51,2 mld dolarów przychodu, co oznacza, że stanowi aż 90 proc. wszystkich wpływów.