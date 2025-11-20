Wiadomości

NVIDIA rozbija bank. To zasługa jednego

NVIDIA opublikowała najnowsze wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku (fiskalnego). Powiedzieć, że są dobre, byłoby kolosalnym niedopowiedzeniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
20 LIS 2025
Nie bez powodu NVIDIA w ostatnim czasie wskoczyła do czołówki najwyżej wycenianych firm na świecie. Co jakiś czas skacze między trzema topowymi pozycjami. Aktualnie znajduje się na samym szczycie, niemal o 600 mld wyprzedzając Apple. To dzięki rewelacyjnym wynikom finansowym.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA bije rekordy

NVIDIA pochwaliła się wynikami za trzeci kwartał 2026 roku (fiskalnego). Firma zanotowała przychody na poziomie aż 57 mld dolarów. To poprawa aż o 22 proc. rok do roku. Jakby tego było mało, to Zieloni przewidują, że kolejne trzy miesiące przyniosą aż 65 mld dolarów przychodów.

To w głównej mierze zasługa rynku sztucznej inteligencji, który przeżywa prawdziwy rozkwit. Wszyscy inwestują w AI, a to oznacza, że kupują układy od NVIDII. Sam segment centrów danych przyniósł Zielonym aż 51,2 mld dolarów przychodu, co oznacza, że stanowi aż 90 proc. wszystkich wpływów.

NVIDIA rozbija bank. To zasługa jednego

Na drugim miejscu znajduje się segment gamingowy, który przyniósł 4,26 mln dolarów, czyli odpowiada za 7,5 proc. przychodów spółki. To spadek o 1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to udało się osiągnąć 4,28 mld dolarów. Pomimo tego zysk wzrósł aż o 30 proc., więc raczej nie ma powodów do narzekania. Nie zmienia to faktu, że karty graficzne dla graczy już dawno przestały być dla NVIDII priorytetem. Nie ma czemu się dziwić.

Zródła zdjęć: Jack Hong / Shutterstock.com
Źródła tekstu: NVIDIA