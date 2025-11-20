Wiadomości

Był JP na 100% przez internet, siedzieć pójdzie w realu

Niektórym się wydaje, że co się dzieje w internecie, to w internecie pozostanie i nie ma wpływu na rzeczywistość.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Był JP na 100% przez internet, siedzieć pójdzie w realu

Tego zdania był najwyraźniej 33-latek z Annopola. Jako zagorzały wróg Policji, ale taki zza monitora, bo wiecie, trochę cię cykał, postanowił nagrywać filmiki, na których zza kamery twardo mówił, co zrobi policjantom, jak ich dorwie. Te natomiast publikował w sieci, aby zdobyć tak zwany szacun na dzielni. Chociaż najwyraźniej nie tylko tak zwane dobre chłopaki śledziły jego dokonania zza kamery, bo treść filmów dotarła także do policjantów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Groził policjantom przez internet

Kto jednak okazał się przysłowiową 60-ną i doniósł policji z Annopola o wybrykach mężczyzny? Otóż funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Po tej informacji funkcjonariusze, którym grożono, udali się do mężczyzny i go zatrzymali pod... no cóż, pod zarzutem gróźb karalnych. Jak podaje Policja, grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności. Nie ma jednak tego złego: po odsiadce to dopiero będzie prawdziwy kozak, prawda?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasta termoprzewodząca BE QUIET! DC2 PRO 1g
Pasta termoprzewodząca BE QUIET! DC2 PRO 1g
0 zł
40.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 40.99 zł
Płyn do czyszczenia kabin prysznicowych CIF Perfect Finish 435 ml
Płyn do czyszczenia kabin prysznicowych CIF Perfect Finish 435 ml
0 zł
17.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 17.99 zł
Rondel KLAUSBERG KB-7224 16 cm
Rondel KLAUSBERG KB-7224 16 cm
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Advertisement
Image
telepolis
internet policja
Zródła zdjęć: policja
Źródła tekstu: Policja