Nowy impuls dla Grupy Polsat Plus. Piotr Żak zostaje na czele

Jednogłośne poparcie i jasny sygnał

Rada Fundacji TiVi, głównego akcjonariusza Grupy Polsat Plus, powierzyła Piotrowi Żakowi funkcję Prezesa Zarządu na kolejne 3 lata. Jednogłośna decyzja nie pozostawia wątpliwości – obecne kierownictwo ma pełne zaufanie właścicieli. Jak podkreślono, jest to efekt skutecznego zarządzania, konsekwentnej realizacji strategii i rozwoju całej Grupy w ostatnich miesiącach.

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Grupa wskazuje kilka kluczowych osiągnięć, które przekonały zarówno inwestorów, jak i akcjonariuszy:

poprawa wyników finansowych i odwrócenie spadku EBITDA,

rozwój usług łączonych oraz wyraźne przyspieszenie sprzedaży w Plusie, Polsat Box i Netii,

wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji,

zmiany w zarządzaniu i systemie motywacyjnym.

Działamy szybciej i odważniej, sprawniej podejmujemy decyzje i mamy już tego pierwsze efekty, które docenia również rynek. Dziękuję wszystkim za zaufanie, a przed wszystkim pracownikom Grupy Polsat Plus, dzięki którym takie efekty są możliwe. To, co osiągnęliśmy przez ostatnich kilka miesięcy jest fantastyczne i możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu, przekonaniu i wzajemnym zaufaniu. powiedział Piotr Żak, prezes Grupy Polsat Plus

Nowa oferta i prostsza komunikacja

W segmencie telekomunikacyjnym Plus wyraźnie odbił się od wcześniejszych problemów. Nowe oferty oraz uproszczony sposób komunikacji z klientami zaczęły przynosić efekty. Podobne zmiany zaszły w usługach telewizyjnych. Polsat Box i Polsat Box Go przeszły przebudowę, stawiając na prostotę i szeroki dostęp do treści. Użytkownicy mogą korzystać z około 200 kanałów online, transmisji sportowych oraz rozbudowanej biblioteki VOD.

Ważnym elementem strategii jest też pakietyzacja usług. Za 80 zł klienci mogą otrzymać dostęp do pięciu platform streamingowych: HBO Max, Disney+, Apple TV, SkyShowtime i Amazon Prime.

Sport i streaming jako filary

Grupa mocno inwestuje w prawa sportowe. Kanały Polsat Sport i Eleven Sports są wzmacniane, a oferta rozszerzana o kluczowe wydarzenia.

Do 2031 roku Polsat Plus zachowa prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów. W ofercie są już turnieje ATP, a od nowego sezonu także rozgrywki WTA z Igą Świątek i Mają Chwalińską – dostępne wyłącznie w kanałach Grupy i Eleven Sports.

AI i finanse w centrum uwagi

Sztuczna inteligencja ma odegrać coraz większą rolę w działalności firmy, zarówno w optymalizacji kosztów, jak i poprawie doświadczeń klientów.

Chcę dać naszej Grupie impuls do dalszego rozwoju. Mamy solidne fundamenty i na pewno będziemy dalej rozwijać się w przyszłościowych segmentach mediów i telekomunikacji. One są też naturalnym polem do mądrego wprowadzania sztucznej inteligencji, która przekształca całe obszary gospodarki i pozwala błyskawicznie wprowadzać w życie nowe pomysły. Zawsze będę też przywiązywał najwyższą wagę do zdrowych finansów. Zależy mi na zwiększeniu przychodów, poprawie EBITDA i zmniejszaniu zobowiązań. dodał Piotr Żak