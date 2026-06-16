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Nowy impuls dla Grupy Polsat Plus. Piotr Żak zostaje na czele

Grupa Polsat Plus nie zmienia kursu. Piotr Żak ponownie został prezesem całej Grupy, a decyzja zapadła jednogłośnie. To sygnał, że obrana strategia zaczyna przynosić konkretne efekty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:32
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Nowy impuls dla Grupy Polsat Plus. Piotr Żak zostaje na czele
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Jednogłośne poparcie i jasny sygnał

Rada Fundacji TiVi, głównego akcjonariusza Grupy Polsat Plus, powierzyła Piotrowi Żakowi funkcję Prezesa Zarządu na kolejne 3 lata. Jednogłośna decyzja nie pozostawia wątpliwości – obecne kierownictwo ma pełne zaufanie właścicieli. Jak podkreślono, jest to efekt skutecznego zarządzania, konsekwentnej realizacji strategii i rozwoju całej Grupy w ostatnich miesiącach.

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Grupa wskazuje kilka kluczowych osiągnięć, które przekonały zarówno inwestorów, jak i akcjonariuszy:

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  • poprawa wyników finansowych i odwrócenie spadku EBITDA,
  • rozwój usług łączonych oraz wyraźne przyspieszenie sprzedaży w Plusie, Polsat Box i Netii,
  • wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji,
  • zmiany w zarządzaniu i systemie motywacyjnym.

Działamy szybciej i odważniej, sprawniej podejmujemy decyzje i mamy już tego pierwsze efekty, które docenia również rynek. Dziękuję wszystkim za zaufanie, a przed wszystkim pracownikom Grupy Polsat Plus, dzięki którym takie efekty są możliwe. To, co osiągnęliśmy przez ostatnich kilka miesięcy jest fantastyczne i możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu, przekonaniu i wzajemnym zaufaniu.

powiedział Piotr Żak, prezes Grupy Polsat Plus

Nowa oferta i prostsza komunikacja

W segmencie telekomunikacyjnym Plus wyraźnie odbił się od wcześniejszych problemów. Nowe oferty oraz uproszczony sposób komunikacji z klientami zaczęły przynosić efekty. Podobne zmiany zaszły w usługach telewizyjnych. Polsat Box i Polsat Box Go przeszły przebudowę, stawiając na prostotę i szeroki dostęp do treści. Użytkownicy mogą korzystać z około 200 kanałów online, transmisji sportowych oraz rozbudowanej biblioteki VOD.

Nowy impuls dla Grupy Polsat Plus. Piotr Żak zostaje na czele

Ważnym elementem strategii jest też pakietyzacja usług. Za 80 zł klienci mogą otrzymać dostęp do pięciu platform streamingowych: HBO Max, Disney+, Apple TV, SkyShowtime i Amazon Prime.

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Sport i streaming jako filary

Grupa mocno inwestuje w prawa sportowe. Kanały Polsat Sport i Eleven Sports są wzmacniane, a oferta rozszerzana o kluczowe wydarzenia.

Do 2031 roku Polsat Plus zachowa prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów. W ofercie są już turnieje ATP, a od nowego sezonu także rozgrywki WTA z Igą Świątek i Mają Chwalińską – dostępne wyłącznie w kanałach Grupy i Eleven Sports.

Nowy impuls dla Grupy Polsat Plus. Piotr Żak zostaje na czele

AI i finanse w centrum uwagi

Sztuczna inteligencja ma odegrać coraz większą rolę w działalności firmy, zarówno w optymalizacji kosztów, jak i poprawie doświadczeń klientów.

Chcę dać naszej Grupie impuls do dalszego rozwoju. Mamy solidne fundamenty i na pewno będziemy dalej rozwijać się w przyszłościowych segmentach mediów i telekomunikacji. One są też naturalnym polem do mądrego wprowadzania sztucznej inteligencji, która przekształca całe obszary gospodarki i pozwala błyskawicznie wprowadzać w życie nowe pomysły. Zawsze będę też przywiązywał najwyższą wagę do zdrowych finansów. Zależy mi na zwiększeniu przychodów, poprawie EBITDA i zmniejszaniu zobowiązań.

dodał Piotr Żak

Grupa Polsat Plus zapowiada, że nowa strategia zostanie zaprezentowana jesienią 2026 roku. Ma ona wyznaczyć kolejne kierunki rozwoju i potwierdzić, że obecne zmiany to dopiero początek większej transformacji.

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telepolis
Cyfrowy Polsat plus streaming sztuczna inteligencja telekomunikacja Grupa Polsat Plus Polsat Box Piotr Żak
Źródła zdjęć: Grupa Polsat Plus, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, OleksSH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus