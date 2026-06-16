Plush z nową ofertą. Dużo Internetu, niska cena i coś jeszcze
Plus odświeża ofertę abonamentową Plusha. Jest więcej gigabajtów, proste zasady i minimum zobowiązań. Do tego dochodzi nowość, która może realnie skrócić cały proces zakupu do kilku minut.
Więcej Internetu za mniej
Nowa oferta abonamentowa Plusha opiera się na dwóch prostych wariantach. Pierwszy to Abonament S z pakietem 50 GB za 25 zł miesięcznie (po rabatach). Drugi to Abonament M, który oferuje aż 200 GB za 50 zł miesięcznie (również po rabatach).
W obu planach użytkownik dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, czyli standard, którego dziś oczekuje się w tej półce cenowej. Kluczowa jest jednak elastyczność – umowa zawierana jest bezterminowo i ma miesięczny okres wypowiedzenia.
Bonusy na start i coś dla stałych klientów
Plush dorzuca kilka zachęt na początek. Osoby przenoszące numer mogą liczyć na 3 miesiące bez opłat. Do tego operator nie pobiera opłaty aktywacyjnej.
Ciekawie wygląda też bonus lojalnościowy. Po 6 miesiącach liczba gigabajtów zostaje podwojona. Użytkownicy mogą więc korzystać z jeszcze większych pakietów bez podnoszenia ceny.
Abonament do podziału
Najbardziej wyróżnia się opcja związana z planem M. Można go podzielić na dwie osoby. Przy zakupie co najmniej dwóch numerów koszt abonamentu rozkłada się na pół. W efekcie każda osoba płaci 25 zł miesięcznie i dostaje własne 200 GB Internetu. To rozwiązanie może być atrakcyjne dla par, znajomych czy rodzin.
eSIM bez wychodzenia z domu
Nowością jest też możliwość wyboru eSIM przy zawieraniu umowy zdalnie. Opcja działa od 15 czerwca i upraszcza cały proces do minimum.
Klient może zamówić usługę przez infolinię lub sklep internetowy. Następnie otrzymuje dokumenty elektroniczne, akceptuje umowę i instaluje eSIM. Całość można zamknąć w kilka minut, bez wizyty w salonie i bez fizycznej karty SIM.