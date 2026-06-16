Plush z nową ofertą. Dużo Internetu, niska cena i coś jeszcze

Więcej Internetu za mniej

Nowa oferta abonamentowa Plusha opiera się na dwóch prostych wariantach. Pierwszy to Abonament S z pakietem 50 GB za 25 zł miesięcznie (po rabatach). Drugi to Abonament M, który oferuje aż 200 GB za 50 zł miesięcznie (również po rabatach).

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W obu planach użytkownik dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, czyli standard, którego dziś oczekuje się w tej półce cenowej. Kluczowa jest jednak elastyczność – umowa zawierana jest bezterminowo i ma miesięczny okres wypowiedzenia.

Bonusy na start i coś dla stałych klientów

Plush dorzuca kilka zachęt na początek. Osoby przenoszące numer mogą liczyć na 3 miesiące bez opłat. Do tego operator nie pobiera opłaty aktywacyjnej.

Ciekawie wygląda też bonus lojalnościowy. Po 6 miesiącach liczba gigabajtów zostaje podwojona. Użytkownicy mogą więc korzystać z jeszcze większych pakietów bez podnoszenia ceny.

Abonament do podziału

Najbardziej wyróżnia się opcja związana z planem M. Można go podzielić na dwie osoby. Przy zakupie co najmniej dwóch numerów koszt abonamentu rozkłada się na pół. W efekcie każda osoba płaci 25 zł miesięcznie i dostaje własne 200 GB Internetu. To rozwiązanie może być atrakcyjne dla par, znajomych czy rodzin.

eSIM bez wychodzenia z domu

Nowością jest też możliwość wyboru eSIM przy zawieraniu umowy zdalnie. Opcja działa od 15 czerwca i upraszcza cały proces do minimum.