T-Mobile: darmo już było. Ruszyła nowa oferta dla kibiców

W styczniu T-Mobile we współpracy z Warner Bros. Discovery udostępnił w swojej ofercie telewizyjnej kanał Eurosport 3, dostarczając go w promocji całkiem za darmo. Bezpłatny dostęp trwał do końca marca, a teraz magentowy operator odsłonił karty i wprowadził nowy regulamin, obowiązujący od 24 kwietnia 2026 roku.

Nowa usługa o nazwie „Eurosport w T-Mobile” nie jest już tymczasową promocją, lecz stałym, płatnym dodatkiem, w ramach którego abonenci zyskują dostęp nie tylko do stacji Eurosport 3, ale również do Eurosport 4.

Z nowej opcji mogą skorzystać klienci posiadający umowę na Usługi Telewizyjne, którzy wybrali wyższe plany, czyli Pakiet M lub Pakiet L. Zgodnie z nowym regulaminem, miesięczny koszt utrzymania tego sportowego pakietu został wyceniony na 10 złotych.

Aktywacja pakietu jest bardzo prosta i można jej dokonać na kilka sposobów, w tym bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej Mój T-Mobile, poprzez telefoniczne Biuro Obsługi Abonenta, mailowo lub podczas wizyty w salonie.

Operator zastrzega w regulaminie, że proces uruchomienia kanałów na dekoderze może potrwać do 48 godzin od momentu złożenia zlecenia.

Nowy pakiet daje również dużą elastyczność w zarządzaniu subskrypcją. W razie chęci rezygnacji z oglądania sportowych zmagań usługę można w każdej chwili wyłączyć, a dezaktywacja i zaprzestanie naliczania opłat nastąpią płynnie wraz z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Szczegóły w regulaminie.

Dla kogo Eurosport 3 i Eurosport 4?

Eurosport 3 to kanał premium Warner Bros. Discovery, emitujący głównie na transmisje meczów koszykarskiej ligi NBA (w tym fazy play-off) z polskim komentarzem. Na antenie stacji emitowane są również na żywo zmagania w ramach żużlowego Speedway Grand Prix, a ramówkę uzupełniają relacje ze sportów zimowych (m.in. łyżwiarstwo figurowe, short track), kolarstwa oraz z turniejów wielkoszlemowych w tenisie.