T-Mobile: darmo już było. Ruszyła nowa oferta dla kibiców
Magnetytowy operator wprowadza ofertę „Eurosport w T-Mobile”. To przedłużenie styczniowej promocji, dzięki której klienci sieci zyskali dostęp do sportowych transmisji i programów. Po darmowym okresie T-Mobile ustala nowe warunki.
W styczniu T-Mobile we współpracy z Warner Bros. Discovery udostępnił w swojej ofercie telewizyjnej kanał Eurosport 3, dostarczając go w promocji całkiem za darmo. Bezpłatny dostęp trwał do końca marca, a teraz magentowy operator odsłonił karty i wprowadził nowy regulamin, obowiązujący od 24 kwietnia 2026 roku.
Nowa usługa o nazwie „Eurosport w T-Mobile” nie jest już tymczasową promocją, lecz stałym, płatnym dodatkiem, w ramach którego abonenci zyskują dostęp nie tylko do stacji Eurosport 3, ale również do Eurosport 4.
Z nowej opcji mogą skorzystać klienci posiadający umowę na Usługi Telewizyjne, którzy wybrali wyższe plany, czyli Pakiet M lub Pakiet L. Zgodnie z nowym regulaminem, miesięczny koszt utrzymania tego sportowego pakietu został wyceniony na 10 złotych.
Aktywacja pakietu jest bardzo prosta i można jej dokonać na kilka sposobów, w tym bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej Mój T-Mobile, poprzez telefoniczne Biuro Obsługi Abonenta, mailowo lub podczas wizyty w salonie.
Operator zastrzega w regulaminie, że proces uruchomienia kanałów na dekoderze może potrwać do 48 godzin od momentu złożenia zlecenia.
Nowy pakiet daje również dużą elastyczność w zarządzaniu subskrypcją. W razie chęci rezygnacji z oglądania sportowych zmagań usługę można w każdej chwili wyłączyć, a dezaktywacja i zaprzestanie naliczania opłat nastąpią płynnie wraz z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.
Szczegóły w regulaminie.
Dla kogo Eurosport 3 i Eurosport 4?
Eurosport 3 to kanał premium Warner Bros. Discovery, emitujący głównie na transmisje meczów koszykarskiej ligi NBA (w tym fazy play-off) z polskim komentarzem. Na antenie stacji emitowane są również na żywo zmagania w ramach żużlowego Speedway Grand Prix, a ramówkę uzupełniają relacje ze sportów zimowych (m.in. łyżwiarstwo figurowe, short track), kolarstwa oraz z turniejów wielkoszlemowych w tenisie.
Eurosport 4 to uzupełnienie oferty sportowej nadawcy, przejmując funkcję stałego kanału (wcześniej pojawiał się tylko okazjonalnie podczas Igrzysk Olimpijskich). Podobnie jak Eurosport 3, kanał transmituje wybrane mecze NBA oraz rundy Speedway Grand Prix, jednak w przypadku turniejów tenisowego Wielkiego Szlema (takich jak Australian Open czy Roland-Garros) specjalizuje się w pokazywaniu transmisji z tzw. kortów numer 4, na których nierzadko występują również polscy zawodnicy.