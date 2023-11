mObywatel nie dojechał. Wyczekiwana nowość dopiero w grudniu

Chociaż Polacy już dzisiaj mogą zastrzec numer PESEL, to nie da się tego zrobić za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Na taką możliwość musimy jeszcze poczekać.

Od dzisiaj (17 listopada) Polacy mogą już zastrzegać swoje numery PESEL. Co prawda jest to w tym momencie działanie na zapas, bo jeszcze żadne instytucje nie są zintegrowane z rejestrem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić. Rzecz w tym, że na razie nie jest to możliwe z poziomu aplikacji mObywatel.

mObywatel — jak zastrzec numer PESEL?

Okazuje się, że chociaż od dzisiaj możemy już zastrzec numer PESEL, to wbrew zapowiedziom nie da się tego zrobić w aplikacji mObywatel. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że taka funkcja pojawi się dopiero w połowie grudnia. Do tego czasu PESEL możemy zastrzec między innymi przez stronę internetową.

Od rana duży ruch w naszych serwisach związany ze startem wdrożenia usługi zastrzegania PESEL. Parę ważnych kwestii:



✅na razie usługę można włączyć przez www, w aplikacji mObywatel będzie w połowie grudnia

✅do systemu nie dołączyły jeszcze żadne instytucje, więc zastrzegając… pic.twitter.com/eyOIpZ6eOf — Janusz Cieszyński (@jciesz) November 17, 2023

Jednocześnie minister poinformował, że do systemu nie dołączyły jeszcze żadne instytucje, więc numer zastrzegamy niejako na zapas. Dobra informacja jest taka, że pierwsze banki są już na zaawansowanym etapie integracji, więc powinny wejść do systemu już na początku 2024 roku. Pełna ochrona i obowiązek stosowania rejestru przez instytucje zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Janusz Cieszyński (X/Twitter)