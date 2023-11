Unia zadecydowała: mObywatel do zmiany

mObywatel zostanie przebudowany. Unia Europejska ma inny pomysł na portfel dla obywateli.

W Brukseli zapadło porozumienie w sprawie cyfrowego portfela, w którym będziemy mogli przechowywać swoje dokumenty i potwierdzać tożsamość. Projekt European Digital Identity Wallets można porównać do mObywatela dla wszystkich obywateli UE. Prawdopodobnie nasz mObywatel zmieni się niewiele z punktu widzenia przeciętnego Polaka. Wytyczne Komisji Europejskiej znajdują się raczej „pod maską”.

Cyfrowy portfel dla Europy

Prawdopodobnie największa różnica między mObywatelem i Portfelem na Cyfrową Tożsamość UE to protokół komunikacji przy korzystaniu z portfela. Unijny projekt przewiduje, że będzie to sieć peer-to-peer. Nie będzie więc centralnego punktu w żadnym z krajów. Część kodu źródłowego oprogramowania zostanie opublikowana na zasadach Open Source. To oznacza, że każdy będzie mógł go przeanalizować, upewnić się, że nie ma tam miejsca na nadużycia oraz zgłosić poprawkę.

Każdy obywatel UE będzie mógł skorzystać z unijnego portfela na cyfrową tożsamość. Z jego pomocą możliwe będzie otwarcie konta bankowego, dokonywanie płatności oraz przechowywanie cyfrowych kopii dokumentów. Mowa tu między innymi o prawach jazdy, certyfikatach zdrowotnych, receptach i biletach na przejazdy. Dla użytkowników mObywatela te wszystkie funkcje powinny brzmieć znajomo. Komisja Europejska przewiduje też integrację z krajowymi systemami identyfikacji i bezpłatnych podpisów cyfrowych do użytku osobistego.

Korzystanie z usług publicznych, prywatnych i interakcje między dwoma portfelami mają odbywać się bez naruszania unijnego prawa o ochronie danych osobowych.

Ciekawie zapowiada się obsługa portfeli przez Bardzo Duże Platformy Online oraz mniejsze usługi, gdzie obowiązkowa jest weryfikacja tożsamości (albo chociaż wieku). W efekcie Facebook, Amazon czy Booking będą musiały akceptować Portfel na Cyfrową Tożsamość UE jako sposób logowania. Przypuszczam, że to samo czeka sklepy online z alkoholem i strony pornograficzne. Przy okazji pojawią się też nowe możliwości świadczenia i korzystania z usług online, co pomoże rozwinąć cyfrowy biznes.

Rządy państw członkowskich będą miały 24 miesiące na wdrożenie European Digital Identity Wallets, liczone od dnia przyjęcia aktów wykonawczych ze specyfikacją techniczną. Powinniśmy być na to gotowi na przełomie 2025 i 2026 roku. To ważny krok w wypełnianiu celów Dekady Cyfrowej 2030.

