Awaria elektrowni w Koninie. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Elektrownia w Koninie należy do spółki ZE PAK SA. Składają się na nią dwa bloki o mocy 50 MWe każdy. Początkowo była to klasyczna elektrociepłownia zasilana węglem kamiennym, jednak po modernizacji jako paliwa wykorzystuje się w niej biomasę. Kluczowe jest jednak to, że obiekt ten dostarcza ciepłą wodę do mieszkańców Konina, a dziś uległ on awarii, co całkowicie odcięło dostawy ciepła do instalacji wodnej.

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Awaria elektrowni w Koninie

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z przedstawicielem ZE PAK SA. Potwierdził on wystąpienie awarii oraz to, że przyczyna problemu jest znana. Odmówił jednak jej podania. Przyznał przy tym, że prace naprawcze przebiegają zgodnie z planem i mieszkańcy odzyskają dostęp do ciepłej wody zgodnie z planem, czyli do godziny 18.