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Awaria elektrowni w Koninie. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość

W Koninie ma właśnie miejsce awaria lokalnej elektrowni, co ma olbrzymi wpływ na lokalnych mieszkańców. Co prawda nie doszło do blackoutu, jednak problem istnieje i jest dość uciążliwy. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:33
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Telepolis.pl
Awaria elektrowni w Koninie. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość
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Elektrownia w Koninie należy do spółki ZE PAK SA. Składają się na nią dwa bloki o mocy 50 MWe każdy. Początkowo była to klasyczna elektrociepłownia zasilana węglem kamiennym, jednak po modernizacji jako paliwa wykorzystuje się w niej biomasę. Kluczowe jest jednak to, że obiekt ten dostarcza ciepłą wodę do mieszkańców Konina, a dziś uległ on awarii, co całkowicie odcięło dostawy ciepła do instalacji wodnej.

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Najprostszy sposób na podgrzanie wody Czyli czajnik

Awaria elektrowni w Koninie

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z przedstawicielem ZE PAK SA. Potwierdził on wystąpienie awarii oraz to, że przyczyna problemu jest znana. Odmówił jednak jej podania. Przyznał przy tym, że prace naprawcze przebiegają zgodnie z planem i mieszkańcy odzyskają dostęp do ciepłej wody zgodnie z planem, czyli do godziny 18.

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Warto dodać, że elektrownia w Koninie zużywa całą energię jedynie do ogrzewania wody i na potrzeby swojej działalności. Tym samym wydarzenie to nie wpływa na dostęp do energii elektrycznej mieszkańców Konina. 

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Źródła zdjęć: Szymon Mucha / Shutterstock
Źródła tekstu: ZEPAK