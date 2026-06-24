Play zabezpiecza prąd na lata. Energia popłynie ze słońca i wiatru

Słońce i wiatr z Polski

Fioletowy telekom poinformował o aneksowaniu swojej 10-letniej umowy ze Statkraft, czyli największym producentem odnawialnej energii w Europie. Kontrakt potrwa o trzy lata dłużej. Zmienia się jednak nie tylko czas trwania umowy, ale przede wszystkim konkretne wolumeny dostarczanego prądu.

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Do tej pory Play kupował 34 GWh energii rocznie. Prąd ten płynął prosto z farmy fotowoltaicznej w Resku, zasilając infrastrukturę operatora słońcem z Pomorza Zachodniego. Od 1 stycznia 2027 roku licznik dobije już do 51 GWh rocznie. Skąd ta różnica? Operator dorzuca do swojego koszyka kolejne 17 GWh. Tym razem wyprodukuje je farma wiatrowa Korytnica 2 zlokalizowana na Mazowszu.

Sieć odporna na podwyżki

Taki miks energetyczny to nie przypadek. Słońce najmocniej operuje w dzień, z kolei wiatr wieje częściej w nocy i w miesiącach jesienno-zimowych. Połączenie tych dwóch źródeł daje telekomowi to, na czym zależy mu najbardziej – potężną stabilność. Sieć komórkowa musi w końcu działać bez przerw, całą dobę.

Bezpośredni zakup prądu w modelu PPA (Power Purchase Agreement) to dla operatora tarcza ochronna. Taka umowa chroni firmę przed nagłymi, giełdowymi wahaniami cen energii.

Przedłużenie i rozszerzenie współpracy ze Statkraft to ważny krok, który wzmacnia zarówno nasze bezpieczeństwo energetyczne, jak i realizację celów środowiskowych. Dzięki tej umowie zapewniamy sobie stabilny dostęp do energii z odnawialnych źródeł, jednocześnie optymalizując koszty zakupu energii i konsekwentnie ograniczając ślad emisyjny naszej działalności. Połączenie energii słonecznej i wiatrowej zwiększa dywersyfikację naszego portfela, poprawia odporność na zmienność rynku i pozwala efektywniej zarządzać ryzykiem. Co równie istotne, długoterminowe kontrakty tego typu tworzą impuls do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii i wspierają realizację celów klimatycznych w skali całej gospodarki. powiedziała Beata Zborowska, członkini zarządu i dyrektorka ds. finansowych Grupy Play

Firmy telekomunikacyjne potrzebują stabilnych, konkurencyjnych cenowo dostaw energii elektrycznej dostępnej 24/7, bez ryzyka wahań cen. Dzięki połączeniu różnych technologii odnawialnych źródeł energii w naszym portfolio możemy elastycznie dopasowywać umowy PPA do potrzeb klientów. Rozszerzenie partnerstwa zapewni Play długoterminową przewidywalność w zakresie kosztów energii oraz realizacji celów dekarbonizacyjnych. To również potwierdzenie naszej dotychczasowej, doskonałej współpracy. dodał Kornel Koronowski, Head of Origination Poland w Statkraft

Francuskie cele klimatyczne

W tle tych gigantycznych zakupów widać wyraźnie unijne i korporacyjne ambicje. Play należy do francuskiej Grupy iliad, która narzuciła sobie bardzo ostre tempo dekarbonizacji. Do końca tej dekady firma chce ściąć własną emisję dwutlenku węgla aż o 60 procent. W 2050 roku całkowita redukcja ma sięgnąć 90 procent.