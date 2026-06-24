Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Zgarnij nawet 2400 GB na wakacje

Ogromne paczki danych na lato

Akcja "Wakacje z Vikingami" wystartowała 23 czerwca i potrwa do 1 września 2026 roku. Obejmuje ona flagowe plany z oferty Pod Prąd, czyli Falę, Sztorm oraz Valhallę. Co ważne, operator w tym przypadku nie dzieli klientów na lepszych i gorszych. Dodatkowy transfer mogą odebrać zarówno zupełnie nowi, jak i długoletni użytkownicy sieci. Do zgarnięcia w ramach pakietów jest łącznie nawet 2400 GB dodatkowego Internetu.

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Przenosisz numer? Zyskujesz najwięcej

Osoby, które zdecydują się przenieść swój numer do Mobile Vikings, mogą liczyć na najlepsze warunki. Oprócz sporych paczek danych dostaną też jednorazową zniżkę na pierwszy zakup planu:

4 x 400 GB i 5 zł zniżki w planie Fale,

4 x 500 GB i 10 zł zniżki w planie Sztorm,

4 x 600 GB i 15 zł zniżki w planie Valhalla.

Nieco mniejsze, ale wciąż bardzo solidne paczki czekają na tych użytkowników, którzy po prostu zamawiają nowy numer bez przenoszenia. W takiej sytuacji wakacyjny bonus wynosi odpowiednio:

4 x 300 GB dla Fali,

4 x 400 GB dla Sztormu,

4 x 500 GB przy wyborze Valhalli.

Warunkiem skorzystania z promocji dla nowych klientów jest wpisanie specjalnego kodu podczas składania zamówienia na stronie MobileVikings.pl.

Obecni klienci nie zostają na lodzie

Wirtualny operator chwali się na każdym kroku, że dba o swoją społeczność. Zapowiedzi te pokrywają się z warunkami nowej promocji. Obecni użytkownicy otrzymują dokładnie takie same paczki danych jak osoby przenoszące numer. Mowa tu o potężnych zastrzykach w postaci 4 x 400 GB, 4 x 500 GB lub 4 x 600 GB, w zależności od aktywnego wariantu usługi. Wystarczy po prostu odnowić swój plan i wpisać dedykowany kod promocyjny bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Wakacje to czas, kiedy korzystamy z Internetu intensywniej niż zwykle – podczas podróży, festiwali czy spotkań ze znajomymi. Dlatego przygotowaliśmy promocję, która pozwala cieszyć się dodatkowymi gigabajtami przez kolejne miesiące i swobodnie korzystać z sieci tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Zgodnie z naszą filozofią nie zapomnieliśmy o obecnych użytkownikach, którzy również otrzymają gigabajty bez żadnych dodatkowych opłat. powiedział Tomasz Tołłoczko, dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Mobile Vikings