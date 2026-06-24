Wiadomości

Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Zgarnij nawet 2400 GB na wakacje

Wakacje to czas wyjazdów, streamingu i częstego wrzucania zdjęć do sieci. Operatorzy doskonale o tym wiedzą i chętnie sypią letnimi bonusami. Mobile Vikings właśnie rzucił rękawicę konkurencji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:26
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Zgarnij nawet 2400 GB na wakacje
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ogromne paczki danych na lato

Akcja "Wakacje z Vikingami" wystartowała 23 czerwca i potrwa do 1 września 2026 roku. Obejmuje ona flagowe plany z oferty Pod Prąd, czyli Falę, Sztorm oraz Valhallę. Co ważne, operator w tym przypadku nie dzieli klientów na lepszych i gorszych. Dodatkowy transfer mogą odebrać zarówno zupełnie nowi, jak i długoletni użytkownicy sieci. Do zgarnięcia w ramach pakietów jest łącznie nawet 2400 GB dodatkowego Internetu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przenosisz numer? Zyskujesz najwięcej

Osoby, które zdecydują się przenieść swój numer do Mobile Vikings, mogą liczyć na najlepsze warunki. Oprócz sporych paczek danych dostaną też jednorazową zniżkę na pierwszy zakup planu:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon NOTHING Phone 4a 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Różowy
Smartfon NOTHING Phone 4a 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Różowy
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Smartfon OUKITEL G3 4/128GB 6" Czarny
Smartfon OUKITEL G3 4/128GB 6" Czarny
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon KRUGER&MATZ Live 12 8/256GB 6.75" 90Hz Czarny
Smartfon KRUGER&MATZ Live 12 8/256GB 6.75" 90Hz Czarny
0 zł
509.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 509.99 zł
Advertisement
  • 4 x 400 GB i 5 zł zniżki w planie Fale,
  • 4 x 500 GB i 10 zł zniżki w planie Sztorm,
  • 4 x 600 GB i 15 zł zniżki w planie Valhalla.

Nieco mniejsze, ale wciąż bardzo solidne paczki czekają na tych użytkowników, którzy po prostu zamawiają nowy numer bez przenoszenia. W takiej sytuacji wakacyjny bonus wynosi odpowiednio:

  • 4 x 300 GB dla Fali,
  • 4 x 400 GB dla Sztormu,
  • 4 x 500 GB przy wyborze Valhalli.

Warunkiem skorzystania z promocji dla nowych klientów jest wpisanie specjalnego kodu podczas składania zamówienia na stronie MobileVikings.pl.

Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Zgarnij nawet 2400 GB na wakacje

Obecni klienci nie zostają na lodzie

Wirtualny operator chwali się na każdym kroku, że dba o swoją społeczność. Zapowiedzi te pokrywają się z warunkami nowej promocji. Obecni użytkownicy otrzymują dokładnie takie same paczki danych jak osoby przenoszące numer. Mowa tu o potężnych zastrzykach w postaci 4 x 400 GB, 4 x 500 GB lub 4 x 600 GB, w zależności od aktywnego wariantu usługi. Wystarczy po prostu odnowić swój plan i wpisać dedykowany kod promocyjny bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Wakacje to czas, kiedy korzystamy z Internetu intensywniej niż zwykle – podczas podróży, festiwali czy spotkań ze znajomymi. Dlatego przygotowaliśmy promocję, która pozwala cieszyć się dodatkowymi gigabajtami przez kolejne miesiące i swobodnie korzystać z sieci tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Zgodnie z naszą filozofią nie zapomnieliśmy o obecnych użytkownikach, którzy również otrzymają gigabajty bez żadnych dodatkowych opłat.

powiedział Tomasz Tołłoczko, dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Mobile Vikings

Dodatkowe informacje o promocji znajdziesz w regulaminie.

Zobacz: Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Wielki test aparatów w Foldach

RedMagic 9S Pro 16/512 GB
3299,00 zł
6%
3499.00
Ilefone Armor 27T Pro 5G 12/256 GB 10600 mAh
2099,00 zł
9%
2299.00
Image
telepolis
mobile vikings dodatkowe gigabajty promocja dla przenoszących numer internet na wakacje 2400 GB za darmo Mobile Vikings promocja wakacje 2026
Źródła zdjęć: Shutterstock, Mobile Vikings
Źródła tekstu: Mobile Vikings