T‑Mobile odpala nowe stacje 5G. Sprawdź, czy skorzystasz

Sieć rośnie razem z temperaturą

T‑Mobile Polska ogłosił, że łączna liczba stacji bazowych w jego sieci wzrosła do 12774. W samym ostatnim tygodniu uruchomiono 15 nowych obiektów. Operator podkreśla, że ma to bezpośrednio przełożyć się na stabilniejsze połączenia w miejscach, gdzie latem pojawia się więcej użytkowników.

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Na grafice udostępnionej przez magentową firmę widać też, że zasięg 5G obejmuje już 93% populacji Polski. To wynik, który pokazuje, że nowa generacja sieci przestaje być dodatkiem, a staje się standardem.

Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

5G w paśmie C coraz szerzej

Największy nacisk kładziony jest na rozwój 5G w paśmie 3600 MHz, czyli tak zwanym paśmie C. Liczba stacji pracujących w tym zakresie wzrosła do 5086, a w ostatnich dniach uruchomiono 16 kolejnych.

Poprawę zasięgu powinni odczuć między innymi mieszkańcy i turyści w takich miastach, jak Biała Podlaska, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice czy Szczyrk. Z kolei nowe lokalizacje, do których dotarło pasmo 3600 MHz, to Jaskrów i Łagów.

To właśnie to pasmo odpowiada za wysokie prędkości i większą pojemność sieci. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

700 MHz dociera tam, gdzie było trudno

Równolegle rozwijane jest pasmo 700 MHz, które lepiej sprawdza się poza dużymi miastami. Liczba takich stacji wzrosła do 801, a tylko w ostatnim tygodniu przybyło ich aż 30.

Nowe pokrycie pojawiło się między innymi w Białej Podlaskiej, Hajnówce, Mińsku Mazowieckim, Polance Wielkiej, Rybniku oraz Szczawnicy. To miejsca, gdzie zasięg bywał dotąd ograniczony, zwłaszcza w trudniejszym terenie.

Wakacje pod znakiem danych

Letni okres to dla sieci komórkowych prawdziwy test. Użytkownicy częściej korzystają z transmisji danych, publikując zdjęcia i oglądając wideo poza domem. Rozbudowa infrastruktury ma pomóc utrzymać jakość usług nawet przy dużym obciążeniu.