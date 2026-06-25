Biedronka odpala petardę, choć nie ma odpustu. 300 zł taniej

Pewnie odwlekałeś zakup, teraz jest okazja

Domowe kino letnie to doskonały sposób na wypoczynek we wspólnym gronie. Jak się okazuje, nie trzeba już wydawać kroci na sprzęt, który będzie furtką do takiej rozrywki. Wystarczy dosłownie 149 zł, by móc cieszyć się wielkim ekranem w przyjemne, wakacyjne wieczory.

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Przy trwających upałach seanse mogą trwać i całą noc, a raczej nie zmarzniemy :). FOREVER FP-100 to niezawodny kompan wakacyjny, odtwarzający wideo zarówno z użyciem HDMI, jak i prosto z podłączonego dysku czy pendrive'a. Z odległości 2 metrów od ściany uzyskamy już imponujące 70 cali obrazu. Dużą zaletą są też kompaktowe rozmiary i masa zaledwie 455 gramów — sprzęt łatwo schować do szafki, jak i zabrać w podróż.

Recenzenci doceniają brak problemów z bloomingiem i równomierność podświetlenia, co przekłada się na przyjemny i równy obraz bez niechcianych rozjaśnień czy przebarwień. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach jasności 150 ANSI — Forever FP-100 najlepiej sprawdzi się w zaciemnionych pomieszczeniach.