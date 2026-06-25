Biedronka odpala petardę, choć nie ma odpustu. 300 zł taniej
W mediach co chwila ktoś „odpala petardę”, choć przeważnie pisze o jakieś bzdurze. Tym razem jednak Biedronka zaszalała, obniżając cenę z 449 zł do zaledwie 149 zł. Takie rabaty to ja rozumiem.
Pewnie odwlekałeś zakup, teraz jest okazja
Domowe kino letnie to doskonały sposób na wypoczynek we wspólnym gronie. Jak się okazuje, nie trzeba już wydawać kroci na sprzęt, który będzie furtką do takiej rozrywki. Wystarczy dosłownie 149 zł, by móc cieszyć się wielkim ekranem w przyjemne, wakacyjne wieczory.
Przy trwających upałach seanse mogą trwać i całą noc, a raczej nie zmarzniemy :). FOREVER FP-100 to niezawodny kompan wakacyjny, odtwarzający wideo zarówno z użyciem HDMI, jak i prosto z podłączonego dysku czy pendrive'a. Z odległości 2 metrów od ściany uzyskamy już imponujące 70 cali obrazu. Dużą zaletą są też kompaktowe rozmiary i masa zaledwie 455 gramów — sprzęt łatwo schować do szafki, jak i zabrać w podróż.
Recenzenci doceniają brak problemów z bloomingiem i równomierność podświetlenia, co przekłada się na przyjemny i równy obraz bez niechcianych rozjaśnień czy przebarwień. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach jasności 150 ANSI — Forever FP-100 najlepiej sprawdzi się w zaciemnionych pomieszczeniach.
Rozdzielczość 720p nie dopieści nas jakąś olbrzymią szczegółowością, ale najzupełniej wystarczy. Tu liczy się atmosfera i klimat, a nie obraz jak żyleta. Zresztą, przy cenie zaledwie 149 zł wiele można wybaczyć. Samsungi o zbliżonym kształcie to już wydatek rzędu 3 tys. zł. Za zaoszczędzone pieniądze wystarczy na zorganizowanie niejednej domówki i pewnie jeszcze zostanie. Projektor można zamówić z Biedronka Home.