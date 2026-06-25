Atom nie taki wspaniały. Francja wyłącza elektrownie

Jedną z często wspominanych zalet elektrowni atomowych jest jej niezależność od warunków pogodowych. Okazuje się jednak, że to nie do końca jest prawda. Fala upałów we Francji wymusiła wyłączenie jednego z reaktorów oraz ograniczenie mocy wielu pozostałych. Jak jednak fala upałów może wpłynąć na elektrownie, skoro woda w reaktorze jest w stanie ciągłego przegrzania i osiąga do nawet 350 stopni Celsjusza?

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Francja wyłącza atom z powodu upałów

Elektrownie atomowe, podobnie jak węglowe potrzebują dużo wody do chłodzenia. I chociaż ta nie zostaje skażona, to po procesie tym jej temperatura jest podnoszona nawet o kilka stopni. Tym samym po przekroczeniu pewnej temperatury wody w rzece nie można jej dalej wykorzystywać do chłodzenia, ponieważ miałoby to katastrofalny wpływ na funkcjonujące w niej życie. A to dlatego, że im woda jest cieplejsza, tym mniej tlenu może się w niej rozpuszczać. Dodatkowo upały są powiązane z suszą i obniżeniem stanu rzek, co przekłada się już na pracę samej elektrowni. Podobnie jak to, że cieplejsza woda słabiej chłodzi, niż ciepła.

I właśnie z takimi problemami musi mierzyć się Francja, a dokładniej elektrownia atomowa w Golfech. Z powodu prognozowanych 28 stopni Celsjusza dla wód rzeki Garonny podjęto decyzje o wyłączeniu 2. reaktora elektrowni, który zarazem był jedynym działającym, ponieważ reaktor 1. jest w trakcie prac konserwacyjnych.

To jednak wciąż nie wszystko. Podjęto także decyzje o ograniczeniu mocy reaktora 2. elektrowni Aube, która chłodzona jest wodą z Sekwany z 1,3 GW do 300 MW, a także zredukowano moc reaktora 3. elekteowni Ain, która jest chłodzona wodami rzeki Rodan z 900 MW do 180 MW.