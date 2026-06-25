Jeśli te dwa słowa padną w rozmowie, rozłącz się. Nic innego nie wymyślisz

Użył dwóch słów: zagrożone pieniądze

Policja ostrzega przed kolejnym przypadkiem oszustwa na pracownika banku. Kolejna kobieta uwierzyła w historyjkę o zagrożonych środkach na koncie. Jak wynika ze zgłoszenia, oszust skontaktował się z kobietą i przedstawił się jej jako pracownik banku. W trakcie uprzejmej rozmowy, nieznajomy poinformował ją, że jej pieniądze są zagrożone i wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. Obiecał pełną pomoc i wsparcie w tej kwestii.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ten oto prosty sposób, mężczyzna nakłonił kobietę do wykonania szeregu operacji bankowych. Czy ochroniła w ten sposób swoje zgromadzone na koncie środki? Oczywiście, że nie. Stało się coś dużo gorszego. W rzeczywistości, jej działania doprowadziły do utraty pieniędzy z konta. Pokrzywdzona straciła 32 tysiące złotych.

Cała sprawa trafiła na policję, która usiłuje teraz ustalić kim jest sprawca oszustwa oraz czy istnieją jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy.

Jak zachować się w takiej sytuacji?