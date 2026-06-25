Bezpieczeństwo

Jeśli te dwa słowa padną w rozmowie, rozłącz się. Nic innego nie wymyślisz

"Zagrożone pieniądze" te dwa słowa powinny od razu spowodować włączenie się lampki ostrzegawczej w głowie każdego, kto odebrał tego typu telefon. Mieszkanka regionu Gorlice straciła właśnie w ten sposób 32 tysiące złotych. Ofiar tego typu oszustwa wciąż przybywa.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:08
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Jeśli te dwa słowa padną w rozmowie, rozłącz się. Nic innego nie wymyślisz
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Użył dwóch słów: zagrożone pieniądze

Policja ostrzega przed kolejnym przypadkiem oszustwa na pracownika banku. Kolejna kobieta uwierzyła w historyjkę o zagrożonych środkach na koncie. Jak wynika ze zgłoszenia, oszust skontaktował się z kobietą i przedstawił się jej jako pracownik banku. W trakcie uprzejmej rozmowy, nieznajomy poinformował ją, że jej pieniądze są zagrożone i wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. Obiecał pełną pomoc i wsparcie w tej kwestii.

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W ten oto prosty sposób, mężczyzna nakłonił kobietę do wykonania szeregu operacji bankowych. Czy ochroniła w ten sposób swoje zgromadzone na koncie środki? Oczywiście, że nie. Stało się coś dużo gorszego. W rzeczywistości, jej działania doprowadziły do utraty pieniędzy z konta. Pokrzywdzona straciła 32 tysiące złotych.

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Cała sprawa trafiła na policję, która usiłuje teraz ustalić kim jest sprawca oszustwa oraz czy istnieją jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy.

Jak zachować się w takiej sytuacji?

Kiedy rozmówca przedstawia nam się jako pracownik banku i informuje nas o zagrożonych środkach na koncie, nie działajmy pochopnie. Wykażmy się ostrożnością i zweryfikujmy podane informacje bezpośrednio w banku. 

 

Wentylator Midea
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Źródła zdjęć: sebra / Shutterstock
Źródła tekstu: gorlice24.pl