Długa podróż samochodem? Zadbaj o rozrywkę dla swojego dziecka

W czasach mojej podstawówki długa podróż samochodem oznaczała jedną z dwóch rzeczy: albo średnio wygodną drzemkę, albo kilka godzin patrzenia się przez okno. Umówmy się, dla dzieciaka na tylnym fotelu taka wyprawa szczególnie przyjemna nie była.

Na całe szczęście dziś możemy temu zaradzić, organizując młodemu podróżnikowi prawdziwe kino w samochodzie. Nie jest to wcale takie skomplikowane, a wiadomo, że podróż z ulubionymi bajkami mija dużo przyjemniej. Trzeba jedynie wiedzieć, jak zrobić to z głową.

Czy dziecko może oglądać bajki w samochodzie?

Tak, o ile zadbamy o kilka elementów.

Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to że musi być bezpiecznie. Kino ma być dla młodego pasażera, nie dla kierowcy. Do tego trzeba zadbać o to, by dziecko podróżowało zgodnie z przepisami (w odpowiednim foteliku, przypięte pasami itd.), a sam ekran, nie powinien stwarzać dla nikogo zagrożenia w trakcie jazdy. Dopiero mając to na uwadze, można się zabrać za organizowanie seansu.

Przede wszystkim potrzebujemy urządzenia, które będzie centrum naszego samochodowego kina. Najlepiej w tej roli sprawdzi się tablet – oglądanie na dużym ekranie będzie znacznie przyjemniejsze i mniej męczące dla oczu niż na smartfonie, a do tego taki sprzęt łatwo przymocować do zagłówka przedniego fotela. W ostateczności jednak telefon również się sprawdzi, o ile zadbamy, by był stabilnie zamontowany i nie latał po całym samochodzie.

Kino w samochodzie dla dzieci – jakie filmy wybrać?

Jeśli przygotowaliśmy już seans od strony technicznej, warto się na chwilę pochylić nad tym co oglądać i skąd to wziąć.

Pierwsza część powinna być stosunkowo prosta. Jeśli nasze dziecko ma swoje ulubione bajki lub programy, to prawdopodobnie sprawdzą się one także podczas podróży. Ważne natomiast, by były to treści przez nas zweryfikowane. Podczas jazdy prawdopodobnie nie będziemy mieli możliwości przypilnowania dziecka podczas seansu, dlatego trzeba z wyprzedzeniem zadbać o to, by treści na ekranie były odpowiednie dla ich wieku i nie okazały się np. zbyt straszne.

Gdzie legalnie oglądać bajki i filmy dla dzieci w podróży?

Tu dużą rolę odgrywa także samo źródło materiałów. Szczególnie należy unikać pirackich serwisów. Nie dość, że dostępne tam pliki mają zwykle gorszą jakość od tych pochodzących z oficjalnych źródeł, to dodatkowo nie znajdziemy tam żadnych zabezpieczeń przed dostępem do nieodpowiednich treści. I nie chodzi tu wyłącznie o same filmy, ale także np. towarzyszące im często reklamy.

Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty Pilota WP. To platforma oferująca dostęp do telewizji przez Internet. Bez długich zobowiązań ani anteny, by oglądać najpopularniejsze programy dla dzieci - w tym bajki i programy edukacyjne.

Pilot WP – bajki, kanały dziecięce i filmy familijne w jednym miejscu

Dostajemy w ten sposób te same, sprawdzone bajki, które z którymi dziećmi na co dzień mają styczność w telewizji. To oznacza, że możemy bez obaw puścić je dziecku, ponieważ ryzyko, że trafi w ten sposób na nieodpowiednie treści, jest bliskie zeru. Nawet reklamy, które dziecko będzie mogło zobaczyć między odcinkami, to te same reklamy, które znamy z telewizji.

Przykładowo, już w pakiecie Optymalnym za 29,99 zł za 30 dni znajdziemy m.in. Cartoon Network HD i Cartoonito HD oraz bogaty wybór programów edukacyjnych. Powinno wystarczyć, by zapewnić dziecku rozrywkę podczas kilkugodzinnej podróży. Jeśli zależy nam na większym wyborze, to w wyższych wariantach dochodzą do tego m.in. kanały dziecięce z rodziny Disney Channel, Polsat JimJam czy CBeebies. Lista jest na tyle długa, że bez problemu znajdziemy coś dopasowanego do wieku i zainteresowań dziecka.

Filmy VOD dla dzieci – wypożyczenie lub zakup na długą trasę

Można też pójść w nieco innym kierunku i skorzystać z dostępnej w ramach Pilota WP oferty VOD, by wypożyczyć na czas podróży konkretne filmy. Przykładowo, możemy w ten sposób zorganizować dziecku maraton z serią Toy Story (nawiasem, świetny sposób na długą trasę) albo zapętlić Psi Patrol lub Minionki bez szukania poszczególnych tytułów po różnych serwisach streamingowych. To ostatnie jest przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy nasza pociecha ma jeden ulubiony film, do którego wraca na okrągło. Co ważne, wszystko cały czas odbywa się z poziomu jednej aplikacji, co samo w sobie jest bardzo wygodne.

Oglądanie bajek w samochodzie za granicą – o czym pamiętać?

Przy okazji warto podkreślić, że w przypadku Pilota WP dostęp do filmów i seriali mamy nie tylko na terenie Polski, ale także na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. Przykładowo, jeśli planujecie wycieczkę samochodem do Chorwacji, wystarczy jednorazowo aktywować usługę w kraju, by później korzystać z niej podczas całej podróży.

Spokojniejsza trasa z dzieckiem dzięki legalnej rozrywce

Filmy w samochodzie to doskonały sposób, by nawet najdłuższa podróż minęła w przyjemnej atmosferze. Dzieci nie muszą się martwić o nudę, a dorośli mogą być spokojni, że ich pociechy bezpiecznie i komfortowo dotrwają do końca trasy.

Szczególnie w połączeniu z Pilotem WP i tamtejszą bogatą biblioteką najpopularniejszych programów dla dzieci takie rozwiązanie nabiera sporo sensu. Ulubieni bohaterowie i legalna rozrywka w całej Europie, a przy okazji dostęp do ponad setki kanałów rozrywkowych, informacyjnych i sportowych – brzmi jak niezły sposób na spędzanie wakacji, prawda? Na pewno warto przetestować go samemu.