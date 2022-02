Samsung Expert RAW nadchodzi. Zobacz, kto dostanie

Firma Samsung od jakiegoś czasu pracuje nad aplikacją Expert RAW, czyli fotograficzną aplikację Samsung . Aplikacja wkrótce trafi na pierwsze smartfony koreańskiego producenta.

Expert RAW to nowa, zaawansowana aplikacja fotograficzna firmy Samsung, która pozwala otrzymać wysokiej jakości zdjęcia. Narzędzie to wymaga złożonego przetwarzania obliczeniowego, takiego jak fotografowanie i przetwarzanie w Multi RAW. Wymaga to wysokiej wydajności zarówno od układu NPU, jak i od GPU i CPU. Koreański producent podaje, że aplikacja wymaga od smartfonu:

chipsetu Exynos 990 / SM8250 (Snapdragon 865) lub nowszego,

co najmniej 8 GB RAM-u,

teleobiektywu z co najmniej 2-krotnym powiększeniem optycznym i technologii Bayer RAW.

Z powodu powyższych wymagań, na liście modeli, na które trafi aplikacja Expert RAW, nie ma takich smartfonów, jak Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S20+ czy Galaxy Note20. Urządzenia te mają teleobiektywy o rozdzielczości 64 Mpix, ale powiększenie optyczne w nich wynosi w nich około 1,1x. Które smartfony skorzystają z możliwości tego narzędzia?

Harmonogram udostępniania aplikacji Expert RAW dla smartfonów Samsunga wygląda tak:

Expert RAW tworzy pliki DNG, które można łatwo przetworzyć na przykład w programie Adobe Photoshop Lightroom, dostosowując ich balans bieli, kolory czy ekspozycję. Należy pamiętać o profilu Samsunga w programie do przetwarzania HDR.

Zobacz: Zegarek Galaxy Watch4 za darmo do składanego Samsunga

Zobacz: Samsung prezentuje nowe flagowce. Portfele płaczą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Samsung