Zegarek Galaxy Watch4 za darmo do składanego Samsunga

Samsung przygotował kolejną ciekawą promocję na swoje składane smartfony. Wybierając model Galaxy Z Fold3 5G lub Galaxy Z Flip3 5G można otrzymać w prezencie zegarek Galaxy Watch4 Classic lub Galaxy Watch4.

Ubiegłoroczne składane smartfony Samsunga, modele Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G okazały się naprawdę udane. Sporą nowością w nich okazała się obudowa odporna na działanie wody, a zginany ekran w Foldzie można obsługiwać za pomocą specjalnego rysika S-Pen. Więcej o obu "składakach" dowiesz się z naszych recenzji oraz katalogu TELEPOLIS.PL.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3 5G – test składanego telefonu, który uzależnia

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3 5G: rozkładany smartfon jeszcze bliżej ideału

W promocji zegarek Galaxy Watch4 za darmo

Samsung po raz kolejny przygotował promocję, która ma zachęcić do kupowania składanych modeli Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G. Po zakupie oraz wykonaniu kilku dodatkowych czynności (patrz dalsza część tej wiadomości) możemy otrzymać w prezencie (za darmo):

zegarek Galaxy Watch4 Classic Bluetooth 46 mm w kolorze czarnym do smartfonu Galaxy Z Fold3 5G,

w kolorze czarnym do smartfonu Galaxy Z Fold3 5G, zegarek Galaxy Watch4 Bluetooth 44 mm w kolorze srebrnym do smartfonu Galaxy Z Flip3 5G.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE – test zegarka. Czy przejście na Wear OS było dobrym pomysłem?

Aby skorzystać z promocji, należy w okresie od 21 lutego do 13 marca 2022 roku (do końca dnia) zakupić jeden z wymienionych powyżej smartfonów u partnera handlowego producenta. Ich listę zawiera regulamin promocji. Nowo zakupione urządzenie należy aktywować do 20 marca tego roku, czyli uruchomić je z aktywną kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej. W kolejnym kroku logujemy się do aplikacji Samsung Members i w terminie do 27 marca 2022 roku wypełniamy dostępny tam formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy załączyć dowód zakupu urządzenia.

Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni kalendarzowych, a wysyłka zegarka nastąpi w ciągu 21 dni od dnia potwierdzenia prawidłowej weryfikacji zgłoszenia. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

Zobacz: Sprawdź, czy Twój telewizor Samsung obsługuje DVB-T2

Zobacz: Samsung ma promocję na odkurzacze i oczyszczacze powietrza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Samsung