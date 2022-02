Samsung ma promocję na odkurzacze i oczyszczacze powietrza

Samsung zaprasza do skorzystania z promocji, dzięki której kupując odkurzacz lub oczyszczacz powietrza tej marki można zgarnąć w prezencie dodatkowe akcesoria do tych urządzeń.

Kurz jest tym wszystkim, co nieświadomie wnosimy do domu lub przedostaje się do środka przez otwarte okna. Niestety, jest on naturalnym środowiskiem dla roztoczy, szczególnie niebezpiecznych dla alergików, a także bakterii i zarazków. Dlatego ważne jest regularne odkurzanie mieszkania, a w tej misji mogą pomóc między innymi odkurzacze Samsung. Pionowy Jet ma dużą moc (do 550 W) połączoną z lekką i poręczną konstrukcją. Urządzenie wyposażone jest w wielowarstwowy system filtracji, wyłapujący do 99,999% mikrocząsteczek, takich jak kurz i alergeny (dane producenta).

Oprócz dobrego odkurzacza, w domu przyda się także oczyszczacz powietrza, szczególnie w trwającym właśnie sezonie grzewczym. Tego typu sprzęt Samsung również ma w swojej ofercie. Jak podaje producent, dzięki wykorzystaniu trzech filtrów oczyszczacze mogą usunąć z powietrza do 99,97% mikroskopijnych cząstek. Służy do tego filtr HEPA wyłapujący cząstki PM1,0; PM2,5 i PM10, filtr wstępny zatrzymujący między innymi kurz i pył oraz filtr węglowy eliminujący niebezpieczne gazy i zapachy. Natomiast stan powietrza jest badany za pomocą laserowego czujnika.

Ostatnie dni promocji

Tylko do końca lutego 2022 roku, w ramach promocji, kupując bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet użytkownicy otrzymają jedno z dodatkowych akcesoriów w prezencie, a przy zakupie oczyszczacza powietrza zapas filtrów wystarczający nawet na 2 lata. A w szczegółach wygląda to tak:

przy zakupie modelu Samsung Jet 75 oraz Jet™ 90 – stacja czyszcząca, bateria lub Jet Tool Kit w prezencie,

przy zakupie modelu Samsung Jet 70 lub Jet 60 – Jet Tool Kit w prezencie,

przy zakupie oczyszczacza powietrza Samsung AX60, AX47, AX40 lub AX34 – dodatkowy filtr gratis,

Przy zakupie oczyszczacza powietrza Samsung AX90 – 2 filtry gratis.

Aby skorzystać z promocji Samsunga, należy po zakupie zarejestrować produkt oraz pozostawić opinię o nim na jednej ze stron określonych w regulaminach promocji:

Więcej informacji można znaleźć na stronach jet.samsung.pl i tlendobry.pl.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung