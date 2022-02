Kup Samsunga Galaxy S20 FE 5G i odzyskaj 500 zł

Samsung znowu płaci za kupowanie smartfonu Galaxy S20 FE 5G. Nabywając to urządzenie w sklepie partnera koreańskiego producenta można otrzymać zwrot 500 zł w formie przelewu na konto.

Samsung Galaxy S20 FE 5G zdobył w redakcji TELEPOLIS.PL oraz wśród naszych Czytelników tytuł najlepszego smartfonu 2020 roku. Choć to urządzenie się już nieco zestarzało, wciąż może być interesujące dla niektórych użytkowników. Szczególnie teraz, gdy Samsung ma kolejną promocję z cyklu cashback, dzięki której telefon kosztuje mniej.

Samsung Cashback – jak otrzymać 500 zł?

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsung Cashback, należy w dniach od 14 do 27 lutego 2022 roku kupić smartfon Galaxy S20 FE 5G u partnera handlowego Samsunga, których listę znajdziemy w regulaminie. Następnie, do 1 marca tego roku, należy zakupione urządzenie aktywować poprzez jego uruchomienie na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu.

Kolejny krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w aplikacji Samsung Members, na co mamy czas do 6 marca 2022 roku. Trzeba tam załączyć dowód zakupu oraz podać numer konta bankowego. Po pozytywnej weryfikacji trafi tam 500 zł (w ciągu 21 dni).

Szczegóły promocji są dostępne na stronie samsung.com oraz w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Samsung