Samsung dba o środowisko? To zwykła ściema!

Samsung Galaxy S22 ma być rzekomo wykonany z materiałów uzyskanych z recyklingu. Nie dajcie się nabrać - to marketing, który ma niewielkie pokrycie w rzeczywistości.

Wczoraj zaprezentowano smartfony z rodziny Samsung Galaxy S22. Nowe flagowce imponują zarówno swoim wykonaniem, jak i specyfikacją, ale to akurat żadne zaskoczenie. Co mogło być zaskakujące to deklarowana przez producenta troska o środowisko. Zaprezentowane smartfony mają bowiem wykorzystywać plastik uzyskany z recyklingu zużytych sieci rybackich.

I żeby nie było - faktycznie wykorzystują, ale...

Samsung Galaxy S22 - tylko 20 procent plastiku z recyklingu

...ale oczywiście jest w tym haczyk. A nawet kilka haczyków. Zacznijmy od kwestii dość oczywistej. Skoro obudowy telefonów wykonane są ze szkła Gorilla Glass i aluminium, to na wspomniany "plastik z recyklingu" nie zostaje zbyt dużo miejsca. Gdzie go znajdziemy? W kilku pomniejszych elementach, takich jak np. przycisk zasilania (oczywiście pokryty aluminium) czy grill głośnika do rozmów.

W porównaniu ze szkłem, aluminium i innymi mniej przyjaznymi środowisku materiałami nie ma tego zbyt dużo. Co więcej, nawet tam, gdzie mamy do czynienia z plastikiem, tworzywa z recyklingu stanowią jedynie niewielką, bo ok. 20-procentową domieszkę.

Oczywiście sam fakt, że producent w ogóle sięgnął po materiał pochodzący z recyklingu zasługuje na pochwałę - podobnie zresztą jak zwracanie uwagi na problem śmieci zanieczyszczających oceany. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że głośne deklaracje producenta dotyczące troski o środowisko naturalne są ździebko wyolbrzymione.

Samsung uprawia greenwashing

Idąc o krok dalej, mamy tu do czynienia z książkowym wręcz przykładem greenwashingu. Czym jest greenwashing? To praktyka, kiedy wielkie korporacje chwalą się w swoim przekazie marketingowym troską o ochronę środowiska, podczas gdy w rzeczywistości nic w tym kierunku nie robią lub robią bardzo niewiele.

No dobra, ale co w takim razie mają zrobić osoby, które planują zakup nowego smartfona, a los planety leży im na sercu? Czy powinny z miejsca skreślić nowe flagowce Koreańczyków? Cóż, konkurencja wcale lepsza nie jest. Taki S22 i tak będzie w wielu przypadkach tym "mniejszym złem".

Jeżeli jednak faktycznie troszczycie się o środowisko, zastanówcie się, czy naprawdę potrzebujecie nowego smartfona. W końcu żaden telefon nie będzie równie przyjazny dla planety jak ten, który nigdy nie opuścił fabryki.

