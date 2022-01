Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | szybki test oczyszczacza powietrza z jonizatorem

W sezonie grzewczym, ale nie tylko, warto zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy. To za oknem nie jest najlepsze, więc dobrze jest oczyścić je przynajmniej w domu lub biurze. Do tego może nam posłużyć urządzenie Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, które w końcu zawiera niemal wszystko co, co porządny oczyszczacz powietrza zawierać powinien.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

Xiaomi Smart Air Purifier Pro to zgrabne urządzenie w kolorze białym, które skutecznie zadba o jakość powietrza w naszym mieszkaniu lub biurze, choć w czasie pandemii to często to samo. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny filtr, dzięki czemu jest w stanie zatrzymać cząstki stałe o różnej wielkości, z pyłami PM2.5 i PM10 włącznie, a także nieprzyjemne zapachy.

Oczyszczacz powietrza firmy Xiaomi ma też jonizator powietrza, a dzięki aplikacji Xiaomi Home można nim w łatwy sposób zarządzać zdalnie, również przez Internet. Jest tu też możliwość utworzenia rozbudowanego harmonogramu pracy urządzenia, czego na ogół brakuje w innych rozwiązaniach tego typu.

A czy czegoś brakuje? W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Mnie tu brakuje tylko nawilżacza powietrza, tak jak w dwóch oczyszczaczach, których używam na co dzień. Z kolei gdy powietrze jest brudne, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro potrafi być głośny. To jednak w tego typu sprzęcie jest normą, a nie wyjątkiem.

Wady:

Głośna praca w niektórych trybach oraz przy brudnym powietrzu,

Nawilżacz powietrza byłby tu dobrym uzupełnieniem,

Obsługa tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Łatwa obsługa,

Czytelny wyświetlacz z dużą ilością informacji,

Łatwa wymiana filtrów,

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej,

Możliwość tworzenia rozbudowanych harmonogramów pracy,

Współpraca z innymi urządzeniami w ramach systemu smart home,

Automatyczny tryb pracy,

Skuteczność działania,

Na ogół cicha praca,

Dobra cena.

Smart Air Purifier – wygląd i specyfikacja

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to zaokrąglony z czterech stron prostopadłościan o wymiarach 275 x 275 x 680 mm i masie 6,8 kg. Jest to zatem urządzenie większe i cięższe od testowanego przeze mnie jakiś czas temu modelu Air Purifier 3C, jednak ogólny wygląd jest bardzo podobny i wciąż atrakcyjny.

Dolną część oczyszczacza zajmują otwory wlotowe powietrza (za nimi znajduje się cylindryczny filtr powietrza 3w1), natomiast duży wylot skierowany jest w górę. Z przodu znajduje się wyświetlacz OLED, który pokazuje stężenie pyłów PM2.5, stopień zanieczyszczeń gruboziarnistych (do 10 µm), jakość powietrza, jego temperaturę i wilgotność, a także wskaźniki jonów ujemnych, Wi-Fi oraz trybu pracy oczyszczacza. Są tu też dwa dotykowe przyciski – zasilania i zmiany trybu pracy.



Z tyłu znajdziemy fizyczny przycisk, za pomocą którego możemy zmienić tryb pracy wyświetlacza, a także czujnik temperatury i wilgotności oraz laserowy czujnik cząstek. Pod nimi znajduje się osłona przegrody filtru.

Podstawowe dane techniczne (AC-M15-S.C.):

Typ ekranu: OLED,

OLED, Funkcje: zabezpieczenie przed dziećmi, zdalne sterowanie przez aplikację,

zabezpieczenie przed dziećmi, zdalne sterowanie przez aplikację, Metoda oczyszczania: filtracja mechaniczna,

filtracja mechaniczna, Filtr 3w1: wstępny + HEPA H13 + węglowy.

wstępny + HEPA H13 + węglowy. Skuteczność: 99,97% dla cząstek o wielkości do 3 μm,

99,97% dla cząstek o wielkości do 3 μm, Jonizator powietrza: jony ujemne,

jony ujemne, Inteligentne moduły: czujnik jakości powietrza, laserowy czujnik cząstek,

czujnik jakości powietrza, laserowy czujnik cząstek, Zalecany obszar: 35-60 m 2 ,

35-60 m , Zdolność oczyszczania: 500 m3/h,

500 m3/h, Poziom hałasu: do 65 dB,

do 65 dB, Wymiary: 275 x 275 x 680 mm, masa: 6,8 kg,

275 x 275 x 680 mm, masa: 6,8 kg, Zasilanie: 100-240 V 50 W,

100-240 V 50 W, Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz,

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zgodność z dyrektywą 2014/53/UE.

W zestawie sprzedażowym z oczyszczaczem powietrza znajduje się filtr 3w1, przewód zasilający oraz instrukcja obsługi, również w języku polskim.

Pierwsze uruchomienie, aplikacja mobilna, Smart Home

Po wyjęciu oczyszczacza Xiaomi z pudełka trzeba go przygotować do pracy, odklejając niepotrzebne taśmy trzymające wszystko na miejscu podczas transportu, ale także wyjmując filtr z foliowego opakowania i montując go ponownie w miejscu do tego przeznaczonym. Potem wystarczy podłączyć zasilanie i urządzenia zaczyna pracować.

Na tym można by zakończyć, ale warto skorzystać z jego inteligentnych funkcji. W tym celu na smartfonie instalujemy aplikację Xiaomi Home (jeśli jej jeszcze nie mamy) i dodajemy w niej nasze urządzenie. Proces ten jest bardzo łatwy i każdy powinien sobie z nim poradzić, o ile potrafi czytać.



Aplikacja pokazuje wszystko to, co wyświetlane jest na ekranie oczyszczacza. Możemy tu także między innymi włączyć/wyłączyć urządzenie, zmienić tryb jego pracy, włączyć lub wyłączyć jonizator oraz o wiele więcej (patrz zrzuty ekranu poniżej). Co istotne, Xiaomi Home pozwala zarządzać oczyszczaczem także przez Internet – jest on wyposażony w moduł Wi-Fi, choć szkoda, ze obsługuje tylko sieci 2,4 GHz.

Aplikacja Xiaomi pozwala też tworzyć harmonogramy pracy urządzenia. Jest tu prosta funkcja, która pozwala zaplanować włączenie lub wyłączenie zasilania urządzenia, a także rozbudowane narzędzie do tworzenia inteligentnych scen. Możemy tu ustawić na przykład przełączenie urządzenia na odpowiedni tryb pracy o wybranej godzinie lub na przykład wyłączyć wieczorem wyświetlacz.



Gdy mamy więcej inteligentnych urządzeń Xiaomi, możemy utworzyć sceny, które je powiążą ze sobą. Na przykład otwarcie okna może przełączyć oczyszczacz na wysokie obroty lub wręcz przeciwnie, wyłączyć urządzenie, by nie zużywać nadmiernie filtru. Dla mnie zaletą jest możliwość zintegrowania tego oczyszczacza z zewnętrznym systemem Smart Home – w moim przypadku jest to Home Assistant.

Aplikacja Xiaomi Home poinformuje nas również, kiedy powinniśmy wymienić filtr. W momencie pisania tych słów pokazuje mi liczbę 286. Filtr zatem wystarcza na około 10 miesięcy, ale to mocno zależy od jakości powietrza, którą mamy w miejscu działania oczyszczacza.

Czyste powietrze w domu

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro bardzo dobrze sobie radzi z oczyszczaniem powietrza, a wskazania jego czujników są zbliżone do tego, co pokazuje inny używany przeze mnie oczyszczacz powietrza (z oddzielanym od oczyszczacza czujnikiem, więc to tylko produkt Xiaomi oczyszczał powietrze w pomieszczeniu podczas testu). Producent obiecuje, że w przypadku cząstek o wielkości do 3 µm skuteczność sięga 99,97%. W pomieszczeniu testowym (częściowo otwartym) oczyszczacz był w stanie utrzymywać pyły PM2.5 na poziomie 2 µg/m3 (w sezonie grzewczym).

W trybie automatycznym oczyszczacz był u mnie w zasadzie niesłyszalny. Każdy inny tryb jest głośniejszy, a najwyższy nawet irytujący. Ale podobnie bywa również w przypadku innych oczyszczaczy powietrza – jeśli powietrze jest brudne, jego szybkie i skuteczne oczyszczenie wymaga wydajnego działania wentylatora. Jeśli chodzi o zmierzony pobór mocy, to wynosi on od 1,1 W w trybie czuwania i 4,6 W na najwolniejszych obrotach oraz w trybie nocnym do 47,7 W na najwyższych obrotach w trybie ręcznym.

Cena urządzenia i filtru

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro w oficjalnym sklepie internetowym producenta kosztuje 1399 zł. Biorąc pod uwagę możliwości urządzenia, jest to dobra cena. Filtr pasujący do tego modelu znalazłem na mi-store.pl za 309 zł.

