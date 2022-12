Google wprowadza nowe funkcje do Androida i WearOS. Zobacz jakie

Z okazji zbliżających się świąt firma Google zapowiedziała nowe funkcje, które w najbliższych tygodniach trafią na pokład urządzeń z systemami Android i WearOS.

Świąteczna radość w zdjęciach i wiadomościach

Zdjęcia Google niedawno przeniosły style do edytora kolaży, dzięki czemu można tworzyć kolaże ulubionych zdjęć, by je następnie udostępniać znajomym lub rodzinie. Przed świętami Google proponuje unikalne projekty dwóch nowych artystów, australijskiego duetu wizualnego męża i żony DABSMYLA i znanego akwarelisty Yao Cheng Design. Wystarczy wybrać zdjęcia, projekt i układ za pomocą prostych elementów sterujących (metoda "przeciągnij i upuść").

Z kolei pisząc do kogoś wiadomość za pomocą klawiatury Gboard, możemy użyć nowych emoji z kategorii Kuchnia (💙,⛄️,❄️). Można w ten sposób dodać sezonowy akcent do komunikacji.

Zobacz: Google wybrał najlepsze aplikacje i gry w sklepie Play w 2022 roku

Zobacz: Mapy Google z kolejnymi nowościami. Sprawdź, czy skorzystasz

Łatwy dostęp do ulubionych treści

Android otrzyma nowy tryb czytania. Pomaga on osobom niewidomym, niedowidzącym i dyslektycznym. Po instalacji zapewnia konfigurowalne opcje wyświetlania (kontrast, typ czcionki i rozmiar), a także narzędzie do zamiany tekstu na mowę z kontrolą prędkości.

Na ekranie głównym pojawi się nowy widżet wyszukiwania YouTube, który ułatwi znajdowanie treści. Użytkownicy mogą uzyskać w ten sposób dostęp do biblioteki filmów, filmów krótkometrażowych i subskrypcji jednym dotknięciem.

Aplikacja Google TV już teraz ułatwia korzystanie z telefonu do odkrywania filmów i seriali z usług stramingowych. Od przyszłego tygodnia będzie można przesyłać strumieniowo bezpośrednio z aplikacji Google TV do kompatybilnego telewizora za pomocą jednego naciśnięcia. Użytkownicy mogą przeglądać różne opcje podczas oglądania i używać swojego urządzenia jako pilota.

Kluczyk do samochodu w telefonie

Dzięki cyfrowemu kluczykowi samochodowemu można zablokować, odblokować i włączyć kompatybilny samochód za pomocą telefonu. Teraz można taki klucz udostępniać znajomym i rodzinie na urządzeniach Google Pixel i iPhone'ach, z wkrótce w wybranych smartfonach z Androidem w wersji 12 lub nowszej. Można przeglądać i zmieniać listę osób, które mają dostęp do samochodu w aplikacji cyfrowego portfela w telefonie.

Nowe funkcje Wear OS

Kafelki Wear OS ułatwiają przeglądanie ważnych informacji, gdy używamy naszych smartwatchy do różnych zadań. Teraz można używać kafelka Map Google z dowolnego miejsca, w celu rozpoczęcia nawigacji na przykład do domu. Google dodaje też nowe kafelki, które pomogą wyciągnąć więcej z zegarka, na przykład ułatwiając kontakt z wybranymi osobami czy zaplanowanie dnia zgodnie z godzinami wschodu i zachodu Słońca.

Gigant zaktualizował aplikację Google Keep na WearOS, dzięki czemu notatki czy zadania do wykonania lepiej wyglądają na zegarku. Można je organizować za pomocą etykiet, a także dodawać do nich tło w postaci na przykład zdjęcia, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć te najbardziej istotne.

Z kolei Asystent Google może pomóc w aktywności fizycznej, dając szybki dostęp do 30 różnych ćwiczeń z aplikacji Adidas Running.

Dostępność

Wszystkie opisane wyżej nowości trafią na pokład urządzeń z systemem Android oraz WearOS w nadchodzących tygodniach.

Zobacz: Discord idzie w ślady OnlyFans. Nie wszystkim się to spodoba

Zobacz: iOS 16.1.2 gotowy do pobrania. Warto zainstalować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sahara Prince / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google