Bezpieczeństwo

Wystarczy zrobić tak na stronie internetowej. Kłopoty murowane

Eksperci przestrzegają — tego pod żadnym pozorem nie rób na stronie internetowej, nawet jeśli zostaniesz o to poproszony. To murowane kłopoty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wystarczy zrobić tak na stronie internetowej. Kłopoty murowane

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa Microsoftu ostrzega przed poważnym zagrożeniem, które czyha na użytkowników internetu. Nazywa się ono ClickFix, ale jest prosty sposób, aby się przed nim uchronić. Wystarczy nie ufać ślepo prezentowanym instrukcjom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tego pod żadnym pozorem nie rób

Wszyscy znamy standardowe testy CAPTCHA na stronach internetowych. A to trzeba wybrać wszystkie obrazki, na których znajdują się rowery, a to wpisać podane litery i cyfry albo jeszcze przesunąć fragment obrazka w odpowiednie miejsce, aby pasował do całości. W ten sposób strony chronią się przed napływem botów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antywirus ESET Home Security Essential 3 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny (Przedłużenie licencji)
Antywirus ESET Home Security Essential 3 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny (Przedłużenie licencji)
0 zł
199.02 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.02 zł
Antywirus ESET Home Security Premium 1 URZĄDZENIE 2 LATA Kod aktywacyjny
Antywirus ESET Home Security Premium 1 URZĄDZENIE 2 LATA Kod aktywacyjny
0 zł
350.46 zł - najniższa cena
Kup teraz 350.46 zł
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
49 zł - najniższa cena
Kup teraz 49 zł
Advertisement

Niestety, w ostatnim czasie przybywa fałszywych testów CAPTCHA, które są dużym zagrożeniem dla użytkowników. Jednym z nich jest ClickFix, przed którym przestrzega sam Microsoft.

ClickFix, zamiast wyświetlać standardowy test CAPTCHA, prosi użytkowników o wykonanie kilku prostych kroków. Pierwszy jest wciśnięcie kombinacji Win+R, następnie Ctrl+V, a po tym już tylko enter. Większość użytkowników powinna wiedzieć, co to oznacza. W skrócie — uruchamiasz proces, który przygotowali cyberprzestępcy.

W ciągu ostatniego roku eksperci Microsoft Threat Intelligence i Microsoft Defender zaobserwowali wzrost popularności techniki socjotechnicznej ClickFix, w ramach której codziennie przeprowadzane są kampanie wymierzone w tysiące urządzeń przedsiębiorstw i użytkowników końcowych na całym świecie.

ostrzega firma z Redmond.
Wystarczy zrobić tak na stronie internetowej. Kłopoty murowane

To, co w ten sposób zainstalujemy na swoim komputerze, zależy od cyberprzestępców. Wśród najpopularniejszych, szkodliwych programów są: Lumma Stealer, odpowiedzialny za kradzież milionów dolarów z kart płatniczych, czy też Xworm, AsyncRAT, NetSupport lub SectopRAT, które dają oszustom zdalny dostęp do naszego komputera. Możliwości są ogromne, a każde zagrożenie poważniejsze od poprzedniego.

Dlatego nigdy, pod żadnym pozorem, nie wykonujcie tego typu poleceń. To proszenie się o kłopoty.

Image
telepolis
captcha malware Microsoft test captcha ClickFix
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: The Register