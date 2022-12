Google wybrał najlepsze aplikacje i gry w sklepie Play w 2022 roku

Google ogłosił listę najlepszych aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, które można znaleźć w sklepie Google Play.

W sklepie Google Play znajdziemy miliony aplikacji i gier na urządzenia z systemem Android. Z okazji zbliżającego się końca roku, gigant z Mountain View wskazał te najlepsze z najlepszych, czyli zwycięzców nagrody Google Play Best of 2022.

Co roku wyróżniamy najlepsze aplikacje i gry w Google Play oraz twórców, którzy je ożywiają. Ich śmiałe pomysły i kreatywność pomagają nam docierać do ludzi na wszystkich rodzajach urządzeń – od telefonów i zegarków po Chromebooki i tablety. I jak co roku, zwycięzcy 2022 odzwierciedlają to, co jest teraz najważniejsze dla ludzi – od gier, które pomagają nam uciec od rzeczywistości i wejść w zupełnie nowy świat, po aplikacje, które pomagają nam pozostać uziemionymi i obecnymi.

– czytamy na blogu Google

Google Play Best of 2022

Najlepszą aplikacją 2022 roku w Google Play został Dream by WOMBO, z kolei najlepsza gra roku to Apex Legends Mobile. Użytkownicy wybrali ten sam tytuł na najlepszą grę, ale ich wybór w przypadku aplikacji padł na BeReal. Przejdźmy teraz do poszczególnych kategorii.

Najlepsze aplikacje 2022 roku:

Najlepsze aplikacje w Polsce (bez podziału na kategorie): Ukulele by Yousician, Dream by WOMBO - AI Art Tool, Breathwrk: Breathing Exercises, Book Morning Routine Waking Up, Pamiętnik - Notatki Prywatne, Pocket, Linktree: Link in bio creator, Recover Athletics, Little Lunches - Meal Planning, Sen Nagrywanie - Śledzić Snu, DanceFitme: Fun Weight Loss, Plant Parent: Plant Care Guide, BandLab – Music Making Studio, Gym Log & Workouts: GymStreak, Todoist: lista to-do i planer, noteit widget - get it now oraz The STIGMA App,

Najlepsze gry 2022 roku:

Polski ranking najlepszych gier 2022 roku jest zbieżny z międzynarodowym (powyżej), a zmiana jest w kategorii Najlepsza kontynuacja – zwyciężył tytuł Inua - A Story in Ice and Time.

