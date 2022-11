Google nielegalnie śledził użytkowników. Jest kara

Google będzie musiał zapłacić ogromną karę w wysokości aż 392 mln dolarów za nielegalne śledzenie użytkowników smartfonów z Androidem. To pokłosie porozumienia, które korporacja podpisała w ramach skargi złożonej przez prokuratorów generalnych 40 amerykańskich stanów.

Sprawa wyszła na jaw już w 2018 roku. Serwis Associated Press odkrył, że telefony z Androidem, pomimo wyłączenia lokalizacji, nadal zbierały niektóre informacje na temat użytkowników i przechowywały je na serwerach amerykańskiej firmy. Działo się tak, ponieważ domyślnie aktywna była inna opcja o nazwie "Web & App Activity", co było zwyczajnie mylące. Taka sytuacja trwała przynajmniej od 2014 roku.

For a company whose revenue relies on the personal data of its users, Google's privacy practices have gone unchecked for too long.

I've made it a priority to help consumers navigate online spaces with a mind toward privacy & am glad MI will benefit from this historic settlement. https://t.co/LZCmB4MdAI