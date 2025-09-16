Exynos wraca. Samsung ma asa w rękawie

Exynos wraca

Samsung Electronics rozpocznie masową produkcję układu Exynos 2600 jeszcze w tym miesiącu. Ten SoC ma napędzać smartfony Galaxy S26, które pojawią się na rynku w przyszłym roku. Powrót własnego procesora we flagowych modelach wywołuje nadzieję na poprawę wyników działów zajmujących się produkcją i projektowaniem procesorów oraz układów scalonych Samsunga. Dotychczas mierzyły się one z problemami produkcyjnymi i brakiem zaufania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Exynos przez lata miał złą sławę z powodu przegrzewania się, słabej efektywności energetycznej oraz niestabilnych rezultatów produkcji. To zmusiło Samsunga do zrezygnowania z własnych procesorów w tegorocznej serii Galaxy S25 i korzystania wyłącznie z układów Qualcomm Snapdragon. Powrót Exynosa w modelach Galaxy S26 ma zmniejszyć koszty i wesprzeć dział System LSI.

Nowa technologia i imponujące wyniki testów

Exynos 2600 będzie pierwszym flagowym układem Samsunga produkowanym w procesie 2 nm GAA. Dla działu "foundry" to okazja, by udowodnić, że potrafi tworzyć zaawansowane i stabilne układy na dużą skalę. SoC otrzymał nową funkcję zarządzania termicznego, nazwaną "heat path block", która ma poprawić wydajność i stabilność działania.

Najnowsze testy Geekbench pokazują, że nowy procesor osiąga 3309 punktów w trybie jednordzeniowym oraz 11256 punktów w trybie wielordzeniowym. To znacząca poprawa względem wcześniejszych wyników i plasuje Exynosa 2600 blisko konkurencyjnego Snapdragona 8 Elite Gen 5, który uzyskał wyniki 3393 i 11515 punktów.

Perspektywy rynkowe i biznesowe

Eksperci twierdzą, że w przypadku utrzymania wysokiej wydajności i zwiększenia produkcji, Exynos 2600 może ożywić rozwój biznesu non-memory Samsunga. Wsparcie dla tego segmentu może zacząć się już w bieżącym kwartale, gdy dział Device Solutions spodziewa się zysku rzędu 5 bilionów wonów (ok. 13 mld zł).