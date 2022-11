Mapy Google zrobiły Polaków w balona. Setki wkurzonych

Polacy na południu Polski mieli w minionych dniach spory problem. Winowajcą okazało się Google Maps, chociaż kierowcy też dołożyłi swoje pięć groszy.

Nowe technologie często usprawniają i uprzyjemniają pewne rzeczy. Nie inaczej wygląda to z jazdą samochodem. Sporo z nas świetnie jeszcze pamięta konieczność kupna atlasu i korzystania z papierowych map, gdy jechało się w dalszą trasę. Obecnie wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki w dowolnym smartfonie.

Google Maps to nie wszystko. Trzeba używać też głowy

Nawigacja samochodowa potrafi być jednak zwodliwa i wyprowadzić nas na manowce. Zwłaszcza, gdy kierowca wyłącza zdrowy rozsądek i myślenie, a tylko ślepo podąża za instrukcjami. Tak było i tym razem.

W sobotę 12 listopada miało oficjalne otwarcie wyczekiwanego od dawna tunelu na Zakopiance. Na wydarzeniu gościli politycy partii rządzącej i lokalni oficjele, a chwilę później na trasę wjechały już pierwsze samochody. Mimo wszystko długi weekend nadal oznaczał korki na Zakopiance. Powód? Prozaiczny.

Chociaż nowy tunel w górze Luboń Mały jest stosunkowo krótki - ma zaledwie 2 kilometry długości - to zdecydowanie skraca czas potrzebny na pokonanie trasy. Z kilkunastu do mniej niż dwóch minut. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Tym samym sytuacja na trasie powinna być rozładowana.

Powodem korków byli jednak jak zwykle kierowcy. Okazuje się, że Google Maps nadal nie posiada wprowadzonej aktualizacji i nie prowadzi przez nowy tunel. Zamiast tego sugeruje zjazd z trasy S7 i stary objazd. A więc drogę znacznie dłuższą, wolniejszą i omijającą nowy tunel.

Policja apelowała w weekend do kierowców, prosząc o prócz używania smartfonów korzystanie nadal ze zdrowego rozsądku i zwracanie uwagi na oznaczenia drogowe. Pozwoliłoby to wyeliminować takie pomyłki.

