Chiny wyciągają asa z rękawa. Tego się Zachód nie spodziewał

Chiny najwyraźniej nie obawiają się już sankcji. Państwo Środka coraz silniej uniezależnia się od Zachodu. Dowodem na to mają być nowe procesory Zhaoxin.

Chińska firma Zhaoxin poinformowała wczoraj o wprowadzeniu do swojej oferty dwóch nowych serii procesorów. Mowa o serwerowej rodzinie KH-40000 oraz cywilnych układach APU KX-6000G dla systemów wbudowanych. Są one w stanie zaoferować nawet do 32 rdzeni w jednym CPU.

Nowe chińskie procesory stawiają na starsze technologie

Zhaoxin KH-40000 to procesory typu x86 na architekturze Yongfeng w litografii 16 nm, które wspierają instrukcję AVX oraz AVX2. Zaprojektowane zostały z myślą o bazach danych, usługach chmurowych, serwisach streamingowych i innych. Wybrane jednostki mają jednak trafić również do komputerów typu All in One.

Konsumenci będą mieli do wyboru procesory z 12, 16 lub 32 rdzeniami i z taktowaniem od 2,0 do 2,2 GHz. W porównaniu do szerzej znanych rozwiązań od AMD czy Intela, seria Zhaoxin KH-40000 nie obsługuje technologi wielowątkowości współbieżnej (tzw. hyper threading).

Chińskie procesory wspierają pamięci RAM typu DDR4 EEC. Maksymalnie mowa o pojemności do 2 TB dla jednego procesora lub do 4 TB na płytach głównych obsługujących dwa CPU. Chińczycy oferują do 128 linii PCI Express, ale są dwa haczyki - mowa o starym PCIe 3.0 i tylko na flagowym modelu. Słabsze oferują do 64 linii.

Zhaoxin KX-6000G to APU na architekturze Lujiazui, również wykonane w 16 nanometrach. Mamy tutaj do czynienia z 4 rdzeniami oraz zintegrowanym układem graficznym C-1080. Dostajemy więc obsługę najpopularniejszych API jak DirectX 12, OpenGL 4.6 czy OpenCL 1.2. Mówi się też o sprzętowym dekodowaniu materiałów wideo w 4K. Całość dopełnia obsługa pamięci RAM DDR4 do 3200 MHz.

Chińczycy obiecują czterokrotnie wyższą wydajność w zadaniach graficznych i do 60% lepszą wydajność energetyczną względem dotychczasowych rozwiązań. Ma to potwierdzać między innymi o 26% mniejszy pobór mocy w stanie bezczynności.

Zarówno Zhaoxin KH-40000, jak i Zhaoxin KX-6000G zostały stworzone z myślą o rynku wewnętrznym. Mowa o instytucjach państwowych, ale również dużych, prywatnych firmach i zwykłych konsumentach. Opisywana seria APU trafi podobno do niewielkich, pasywnie chłodzonych komputerów oraz tabletów.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na listopad 2022

Zobacz: GALAX szykuje najbardziej łatwopalną kartę graficzną tej generacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Zhaoxin

Źródło tekstu: Zhaoxin, oprac. własne