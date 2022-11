GALAX szykuje najbardziej łatwopalną kartę graficzną tej generacji

Złącze 12VHPWR to największy zawód w kartach graficznych nowej generacji. Wygląda jednak na to, że NVIDIA i jej partnerzy nie zamierzają z niego rezygnować.

Nie jest tajemnicą, że karty NVIDIA GeForce RTX 4090 mają poważną wadę. Wszystko za sprawą nowego złącza zasilającego. Korzysta ono z wtyczki 16-pinowej i wymaga albo wymiany dotychczasowego zasilacza, albo stosowania specjalnych przejściówek. Wspomniane adaptery są zaś awaryjne i potrafią się zapalić.

GALAX GeForce RTX 4090 HOF korzysta z dwóch złącz 16-pin

Jak na razie winę zwala się na oszczędności poczynione przez producentów kart graficznych i dołączane przez nich wątpliwej jakości przejściówki. Część osób mówi też o winie użytkowników, którzy zbyt mocno wyginają przewody. Tak czy siak AMD zrezygnowało ze złączy 12VHPWR i wybiera stare, ale sprawdzone rozwiązanie.

Jednak wygląda na to, że część partnerów NVIDII jest odważniejsza (lub głupsza) od innych. Jak donosi redakcja NordicHardware firma GALAX szykuje flagową kartę graficzną GeForce RTX 4090. Trafiła ona już w ręce pierwszych osób, a my możemy dokładniej przyjrzeć się jej na szczegółowych zdjęciach.

GALAX GeForce RTX 4090 HOF to pierwszy układ wyposażony w dwa złącza 12VHPWR, a więc tym samym zdolny teoretycznie do poboru nawet 1200 W mocy. Dopełnia to 32-fazowa (28+4) sekcja zasilania. To bardziej rozbudowany VRM niż w modelu poprzedniej generacji gdzie mowa była o układzie 28-fazowym.

Oczywiście nie jest to karta graficzna dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka. To układ dla największych entuzjastów, który ma służyć do bicia rekordów świata w podkręcaniu. Stąd mowa o dodatkowych punktach pomiarowych dla napięcia czy przycisku od BIOS-u dla chłodzenia ciekłym azotem.

Kiedy GALAX GeForce RTX 4090 HOF trafi do sklepów? Raczej nieprędko. Firma znana jest z tego, że rozsyła pierwsze egzemplarze do znanych overclockerów, aby przetestować swój projekt w bojowych warunkach. W tym czasie Chińczycy pracują nad układem chłodzenia, który trafi do sklepowych egzemplarzy.

Źródło zdjęć: NordicHardware

Źródło tekstu: NordicHardware, oprac. własne