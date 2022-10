AMD nie powtórzy błędu NVIDII. Mamy dowód

AMD Radeon RX 7900 XT zapozował do pierwszych zdjęć. Prócz wyglądu karty graficznej dowiedzieliśmy się już ostatecznie, że Czerwoni nie powtórzą błędu NVIDII.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 mają spory. I wcale nie mówimy tylko o absurdalnie wysokich cenach. Chodzi o nowy typ złącza zasilającego 12VHPWR, które wymaga albo wymiany zasilacza, albo stosowania specjalnych przejściówek. Drugie z wymienionych są zaś awaryjne i potrafią się zapalić.

AMD Radeon RX 7000 trafią do sklepów w grudniu

AMD nie chce powtórzyć błędów konkurencji. Już kilka dni temu pisaliśmy o informacji, jaką podzielił się główny menadżer działu kart graficznych u Czerwonych, czyli Scott Herkelman. Mówił on wprost, że rodzina AMD Radeon RX 7000 nie będzie korzystać z 12VHPWR. Teraz zaś mamy na to dowody.

W sieci pojawiły się zdjęcia karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XT. Mowa o prototypie, ale w późnej jego wersji, bliskiej temu co trafi do sklepów. Jest to pokaźny sprzęt, większy od Radeona RX 6900 XT. Dysponuje rozbudowanym układem chłodzenia opartym na trzech wentylatorach.

To co jednak jest najważniejsze, to że Amerykanie nadal korzystają z klasycznych wtyczek zasilających. Mowa o dwóch złączach 8-pinowych. Tym samym nie będzie konieczności wymiany zasilaczy czy stosowania awaryjnych adapterów jak ma to miejsce w przypadku serii NVIDIA GeForce RTX 4000.

Sklepowy AMD Radeon RX 7900 XT względem tego oglądanego na zdjęciach doczeka się innego koloru laminatu, otrzyma metalowy backplate oraz straci zbędne konsumentom dodatkowe punkty pomiarowe.

Zgodnie z aktualnymi informacjami prezentacja kart graficznych AMD Radeon RX 7000 odbędzie się na początku listopada. Sklepowa premiera jednak nastąpi nie wcześniej niż w grudniu. Na start dostępne będą tylko najdroższe i najwydajniejsze modele takie jak AMD Radeon RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX.

