Znamy ceny kart NVIDIA GeForce RTX 4080. Będzie drogo

Czekasz na tańsze karty graficzne NVIDII? Marzy Ci się GeForce RTX 4080? Niestety nie mamy dobrych wieści. Wygląda na to, że będzie bardzo drogo.

Najnowsza generacja kart graficznych jest już z nami. Mowa oczywiście o modelu NVIDIA GeForce RTX 4090, który testowaliśmy na łamach Telepolis (KLIK, KLIK2). Nadal jednak czekamy zarówno na kolejnych przedstawicieli serii Ada Lovelace, jak i kontrofensywe ze strony AMD, czyli rodzine Radeon RX 7000.

GeForce RTX 4080 to nie będzie tania karta graficzna

Tak się jednak składa, że kolejny model od Zielonych zaczął pojawiać się w sklepach. Tym razem chodzi o nieco słabszego, ale znacznie tańszego GeForce RTX 4080. Zauważony on został zarówno w USA, jak i Europie.

Amerykanie mają zdecydowanie powód do zadowolenia. Tamtejsze sklepy dodały już do swojej oferty karty produktowe dla autorskich GeForce RTX 4080. Cena wariantu od PNY w sklepie Newegg pokrywa się z sugerowaną przez NVIDIĘ i wynosi 1200 dolarów, czyli równowartość około 5725 złotych.

Gorzej wygląda to dla konsumentów w Europie. Sklep LaptopsDirect z Wielkiej Brytanii oferuje modele Palit GeForce RTX 3080 GameRock, GameRock OC i OmniBlack w cenach 1450, 1500 i 1530 funtów. Daje nam to równowartość około 7959, 8235 i 8399 złotych. A więc dużo więcej niż wynosi MSRP.

"Ale to może być tylko jeden zachłanny sklep, który zarabia na przedsprzedaży!" Niestety, wygląda na to, że nie. Równie wysokie ceny ma Proshop w Finlandii, a jest tam on oficjalnym partnerem NVIDII. Co więcej Proshop oferuje już modele od kilku różnych firm - Inno3D, GIGABYTE, MSI, ASUS.

Najtańszy jest Inno3D GeForce RTX 4080 X3 za 1620 euro (około 7639 złotych), najdroższy zaś ASUS GeForce RTX 4080 ROG STRIX OC za 1970 euro (około 9299 złotych). Dla przypomnienia Finlandia ma VAT na poziomie 24%, a więc podobne wartości będziemy zapewne obserwować w Polsce.

Premiera GeForce RTX 4080 już 16 listopada

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 zadebiutują oficjalnie na całym świecie już 16 listopada. Pierwsze niezależne recenzje powinny zostać jednak opublikowane kilka dni wcześniej.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne