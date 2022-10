Intel obsługuje już pamięci RAM DDR5 9300 MHz

Szukasz najwyższej wydajności? Marzą Ci się wysoko taktowane moduły RAM DDR5? W takim razie musisz sięgnąć po procesor Intela oraz płytę główną GIGABYTE.

Chwilę temu na rynku zadebiutowały procesory Intel Raptor Lake-S. Tradycyjnie już oznacza to również debiut nowych płyt głównych, tym razem z układami Z790. Oczywiście 13. generacja Intel Core pasuje też do starszych płyt głównych, ale partnerzy dwoją się i troją by przekonać konsumentów do zakupu nowszych platform.

Szybki pamięci RAM DDR5? Tylko z Intelem

GIGABYTE pochwalił się właśnie możliwościami swoich płyt głównych. Osiągnięto to zarówno za sprawą optymalizacji po stronie BIOS-u, jak i warstwy hardware - lepszy projekt PCB i izolowanie ścieżek od banków dla modułów RAM do procesora i umieszczonego w nim kontrolera pamięci.

Flagowy model GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON oferuje wsparcie modułów RAM DDR5 o taktowaniu 8333 MHz z odpowiednim profilem XMP. To jednak nie koniec możliwości Tajwańczyków. Fani podkręcania mają do dyspozycji nawet 9300 MHz. Wszystko to przy chłodzeniu powietrznym.

Osoby nie chcące wydawać na płytę główną małej fortuny mogą sięgnąć po GIGABYTE Z790 AORUS XTREME lub Z790 AORUS MASTER. Te tańsze modele bez problemów radzą sobie podobno z modułami DDR5-8000, co potwierdzono długimi testami w programie MemTest.

Pozostaje mieć tylko nadzieje, że prędzej czy później AMD pójdzie w ślady Intela i będzie wreszcie w stanie oferować obsługę szybkich pamięci RAM DDR5. Ma to w końcu wymierne przełożenie na wydajność.

Zobacz: Test Kingston FURY Beast RGB. Sprawdzamy pamięci RAM DDR5

Zobacz: NVIDIA dominuje AMD na rynku kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. własne