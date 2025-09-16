Klienci tych marek odzieżowych mogą mieć problemy. Potwierdzono atak

Ukradzione dane klientów markowych sklepów

Jak donosi BBC, hakerzy wykradli dane takie, jak: imiona, adresy e-mail, numery telefonów, adresy i łączne kwoty, jakie dane osoby wydały w sklepach na całym świecie.

Naruszenie danych (prawdopodobnie jeszcze w czerwcu) potwierdziła macierzysta spółka marek luksusowych Kering. Poinformowano o tym przykrym fakcie także odpowiednie organy ochrony danych.

Jednocześnie firma zapewniła, że nie ukradziono żadnych danych finansowych, w tym numerów kart. Fakt ten z pewnością nieco uspokoił klientów, do których rozesłano maile z informacją o ataku. Nie podano natomiast żadnych danych, ile osób mógł dotyczyć atak oraz nie wydano żadnego publicznego oświadczenia na ten temat.

Ale zgodnie z prawem, firma nie ma takiego obowiązku, aby dzielić się publicznie szczególami naruszenia, pod warunkiem, że poinformuje wszystkie osoby, których owo naruszenie dotyczyło.

Shiny Hunters atakują

Po raz kolejny za atakiem stoi grupa cyberprzestępców, którzy nazywają sami siebie mianem Shiny Hunters. Hakerzy twierdzą, że znaleźli się w posiadaniu 7,4 milionów unikalnych adresów e-mail, co sugerowałoby, że tylu klientów zostało zaatakowanych.