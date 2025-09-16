Klienci tych marek odzieżowych mogą mieć problemy. Potwierdzono atak
Cyberprzestępcy w wyniku ataku ukradli dane osobowe milionów klientów marek z tzw. "wyższej półki". Potencjalnymi ofiarami stali się klienci takich sklepów jak Gucci, Balenciaga oraz Alexander McQueen.
Ukradzione dane klientów markowych sklepów
Jak donosi BBC, hakerzy wykradli dane takie, jak: imiona, adresy e-mail, numery telefonów, adresy i łączne kwoty, jakie dane osoby wydały w sklepach na całym świecie.
Naruszenie danych (prawdopodobnie jeszcze w czerwcu) potwierdziła macierzysta spółka marek luksusowych Kering. Poinformowano o tym przykrym fakcie także odpowiednie organy ochrony danych.
Jednocześnie firma zapewniła, że nie ukradziono żadnych danych finansowych, w tym numerów kart. Fakt ten z pewnością nieco uspokoił klientów, do których rozesłano maile z informacją o ataku. Nie podano natomiast żadnych danych, ile osób mógł dotyczyć atak oraz nie wydano żadnego publicznego oświadczenia na ten temat.
Ale zgodnie z prawem, firma nie ma takiego obowiązku, aby dzielić się publicznie szczególami naruszenia, pod warunkiem, że poinformuje wszystkie osoby, których owo naruszenie dotyczyło.
Shiny Hunters atakują
Po raz kolejny za atakiem stoi grupa cyberprzestępców, którzy nazywają sami siebie mianem Shiny Hunters. Hakerzy twierdzą, że znaleźli się w posiadaniu 7,4 milionów unikalnych adresów e-mail, co sugerowałoby, że tylu klientów zostało zaatakowanych.
BBC twierdzi, że dostało od przestępców niewielką próbkę danych do analizy, którą zaraz potem zniszczono. Jako dowód tego, że było co analizować, BBC podaje, że niektórzy klienci wydali w sklepach 10 tysięcy dolarów, a nieliczni od 30 tysięcy do 86 tysięcy dolarów. Informacje tego typu są szczególnie istotne dla osób, które wydając tak duże sumy, mogą wkrótce stać się celem kolejnych ataków hakerskich oraz rozmaitych oszustw finansowych.