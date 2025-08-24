Realme 15T wygląda jak iPhone i kusi baterią 7000 mAh

W kwietniu firma Realme wprowadziła smartfon Realme 14T 5G, dostępny obecnie u nas za mniej niż 1000 zł. Jak się okazuje, ten niedrogi, ale całkiem solidnie wyposażony model wkrótce doczeka się następcy, czyli Realme 15T. Jego szczegóły ujawnił leaker Abhishek Yadav na platformie X.

Najbardziej rzucającą się w oczy cechą Realme 15T jest wyspa aparatów na tylnej obudowie, która wyraźnie nawiązuje do wzornictwa znanego z ostatnich modeli iPhone’a Pro. Podobna stylistyka pojawiła się już w Realme 14T 5G, ale nowa generacja w jeszcze większym stopniu czerpie inspiracje od Apple.

Na wyspie w Realme 15T znalazły się trzy osobne pierścienie, z których tylko dwa kryją właściwe aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz dodatkowy sensor 2 Mpix, prawdopodobnie makro. Całość dopełnia faktura obudowy przypominająca marmur, co z pewnością wyróżni smartfon wśród konkurencji.

Z ujawnionej specyfikacji wiadomo też, że z przodu znalazł się aparat do selfie o słusznej rozdzielczości 50 Mpix. Telefon jest także wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+, który osiąga szczytową jasność na poziomie 2200 nitów. To sugeruje, że ekran Realme 15T będzie dobrze widoczny także w pełnym słońcu, co nie jest oczywistością w smartfonach z tej półki cenowej.

Sercem Realme 15T ma być MediaTek Dimensity 6400 Max, czyli budżetowa, ale całkiem sprawna jednostka, która zapewnia płynną obsługę aplikacji i gier, a także energooszczędność. Interesująco zapowiada się spory akumulator o pojemności 7000 mAh wraz z superszybkim ładowaniem 80 W – w poprzedniku producent zastosował ogniwo 6000 mAh i ładowanie 45 W, jest więc duży postęp. Wszystkim dyryguje Realme UI 6 na bazie Androida 15.