Realme 14 5G i Realme 14T 5G już w Polsce. Oto ceny

Realme 14 5G zadebiutował globalnie pod koniec marca i nie trzeba było długo czekać, aż telefon trafi do sprzedaży w Polsce. Równocześnie na rynek wkracza podobny, ale nieco skromniejszy Realme 14T 5G.

Niewątpliwą zaletą obydwu nowych modeli jest solidny akumulator o pojemności 6000 mAh z ładowaniem SuperVOOC 45 W . Producent przekonuje, że na urządzeniach można dzięki niemu grać nieprzerwanie do 10 godzin i odtwarzać wideo przez 17,5 godziny. Dzięki wykorzystaniu baterii grafitowej o gęstości energii 782 Wh/L telefony gwarantują trwałość nawet po 1400 cyklach ładowania.

Realme 14 5G wyposażony został w nowy układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 , czyli jednostkę średniej klasy, ale wykonaną w nowszej litografii 4 nm. W pracy pomaga jej pamięć RAM o wielkości do 12 GB oraz wewnętrzna 256 GB.

Smartfon osiąga wynik ponad 750 tys. punktów w benchmarku AnTuTu. Producent obiecuje płynną rozgrywkę z prędkością do 90 klatek na sekundę w topowych grach mobilnych, takich jak np. Call of Duty Mobile, PUBG czy BGMI. W przypadku szybkich gier akcji, takich jak MLBB i Free Fire, użytkownicy mogą zwiększyć wydajność do 120 klatek na sekundę.