Android 13 z ważną nowością. Google ma sposób na ograniczenia eSIM

Google znalazł rozwiązanie, które pozwala zniwelować ważne ograniczenie eSIM. Powinno się ono znaleźć w Androidzie 13 i ma działać w każdym telefonie z eSIM, który dostanie tegoroczna wersję mobilnego systemu Google'a.

Jednym z elementów każdego smartfonu jest modem, który w połączeniu z anteną pozwala przesyłać dane do i z sieci komórkowej. O tym, czy dane urządzenie uzyska dostęp do sieci oraz z jakich usług będzie mogło korzystać, decyduje operator telekomunikacyjny za pomocą karty SIM. To na niej zapisane są informacje niezbędne do identyfikacji użytkownika.

Od dziesięcioleci karta SIM niewiele się zmieniła. To najczęściej kawałek plastiku z chipem, który trzeba umieścić wewnątrz smartfonu. Z czasem karta SIM stawała się coraz mniejsza (obecnie mamy standard nanoSIM), ale wciąż zajmuje sporo cennego miejsca (karta plus slot na nią) oraz musimy ją fizycznie pozyskać od operatora. Te problemy rozwiązuje standard eSIM, czyli układ elektroniczny umieszczony bezpośrednio na płycie głównej. Profil klienta można na ten układ wgrać przez Internet – wystarczy na ogół zeskanować kod QR i potwierdzić proces kodem otrzymanym od operatora. Małe rozmiary tego rozwiązania powodują, że producenci chętnie po niego sięgają na przykład w inteligentnych zegarkach.

eSIM ma jednak pewne ograniczenie. Choć karty te pozwalają przechowywać wiele profili SIM, to w danym momencie może być aktywny tylko jeden. Dlatego, jeśli chcemy korzystać z funkcji Dual SIM, samo eSIM nam nie wystarczy. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednego miejsca na tradycyjną kartę SIM (np. nanoSIM). Problem rozwiązałyby także dwie karty eSIM w telefonie, jednak firma Google znalazła inne rozwiązanie o nazwie Multiple Enabled Profiles (MEP).

Multiple Enabled Profiles – jak to działa?

Każdy profil karty SIM, który użytkownik pobiera i instaluje na chipie eSIM, jest powiązany z dedykowanym interfejsem komunikacyjnym. Zapewnia on niezależny kanał komunikacyjny między profilem SIM zainstalowanym na chipie eSIM a modemem i zwykle jest to fizyczny interfejs, który łączy je za pomocą przewodów magistrali. Fizyczny interfejs jest niezbędny do podłączenia układu eSIM i modemu, ale ponieważ ten interfejs obsługuje tylko jeden kanał komunikacyjny, musiałyby istnieć dwa fizyczne interfejsy, aby umożliwić dwóm profilom SIM przechowywanym na chipie eSIM komunikowanie się z jednym modemem, by działał Dual SIM Dual Standby.

Google proponuje stworzenie interfejsów logicznych, które są multipleksowane na jednym interfejsie fizycznym. Każdy interfejs logiczny może następnie zapewnić niezależny kanał komunikacji między profilem karty SIM a modemem. Wystarczy więc tylko jedno rzeczywiste fizyczne połączenie z modemem. Nie jest wymagane ponowne okablowanie, więc istniejące urządzenia z pojedynczym układem eSIM podłączonym do modemu mogą teoretycznie obsługiwać MEP. Z perspektywy modemu nie ma różnicy między interfejsem logicznym a fizycznym, co pozwala na wsteczną kompatybilność z bieżącymi implementacjami.

To, co proponuje Google, jest rozwiązaniem ogólnym, niezależnym od platformy. Jeśli tylko gigant z Mountain Vie by na to pozwolił, rozwiązanie to mogłoby trafić nie tylko na urządzenia z Androidem, ale również z iOS, macOS czy Windowsem. Czy tak się stanie, czas pokaże.

Więcej o rozwiązaniu opatentowanym przez firmę Google można przeczytać pod adresem blog.esper.io.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: blog.esper.io