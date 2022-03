Android 13 DP2 – co nowego w systemie Google?

Firma Google opublikowała drugą wersję Developer Preview systemu Android 13. Wśród nowości znalazły się między innymi prośby o pozwolenie na powiadomienia oraz wsparcie dla Bluetooth LE Audio.

Google realizuje swój plan wydawniczy dotyczący systemu Android 13 i wypuszcza drugą wersję Developer Preview tego oprogramowania. W przyszłych miesiącach pojawią się wersje beta, natomiast w okolicach sierpnia Android 13 powinien się pojawić w finalnej wersji. Ale zanim to nastąpi zerknijmy, co nowego przynosi system w aktualnej odsłonie.

Zobacz: iPhone ma to od lat. Teraz czas na Androida

Zobacz: Masz smartfon Xiaomi? Sprawdź, czy dostaniesz Androida 13

Powiadomienia z aplikacji

Ansroid 13 Developer Preview 2 wprowadza nowe uprawnienie do wysyłania powiadomień z aplikacji. Oznacza to, że będą one musiały otrzymać zgodę użytkownika, by go móc następnie "spamować" informacjami.

Aplikacje będą również w stanie chronić prywatność użytkowników, obniżając wcześniej przyznane i już niepotrzebne uprawnienia. Dobrowolne wdrożenie tego rozwiązania zależy od deweloperów.

Nowości dla tekstu

Nowa wersja Androida to również poprawki obsługi tekstów w różnych językach. Poprawiono na przykład zawijanie tekstu japońskiego oraz dokonano zmian w wysokości linii dla znaków innych niż łacińskie.

Osoby posługujące się takimi językami jak japoński i chiński używają fonetycznych metod wprowadzania liter, które często spowalniają wyszukiwanie i działanie takich funkcji, jak automatyczne uzupełnianie. W systemie Android 13 aplikacje mogą wywoływać nowy interfejs API konwersji tekstu, dzięki czemu użytkownicy mogą szybciej i łatwiej znaleźć to, czego szukają.

Android 13 dodaje obsługę renderowania dla czcionek COLR w wersji 1 (COLRv1) i aktualizuje emoji systemowe do formatu COLRv1. COLRv1 to nowy i bardzo kompaktowy format czcionki, który renderuje się szybko i wyraźnie w dowolnym rozmiarze.

Funkcje dźwiękowe

Android 13 zapewnia w końcu obsługę standardu Bluetooth LE Audio. Umożliwi to użytkownikom udostępnianie i nadawanie swoich dźwięków znajomym i rodzinie lub subskrybowanie publicznych transmisji, bez martwienia się o zużycie energii. Łatwiej też będzie się przełączać między różnymi zastosowaniami, które nie były możliwe w przypadku klasycznego Bluetooth.

Nowy system Google dodaje obsługę MIDI 2.0, w tym możliwość podłączenia sprzętu MIDI 2.0 przez USB. Ten zaktualizowany standard oferuje takie funkcje, jak zwiększona rozdzielczość kontrolerów, lepsza obsługa intonacji innej niż zachodnia i bardziej ekspresyjna wydajność przy użyciu kontrolerów per-note.

Android 13 DP2 – jak uzyskać?

Osoby korzystające z Androida 13 Developer Preview 1 otrzymają automatycznie aktualizację do nowej wersji przez OTA. automatycznie otrzymasz bezprzewodową (OTA) aktualizację Developer Preview 2. Nowy system jest również dostępny do pobrania dla kwalifikujących się urządzeń (Pixel 4/4 XL, Pixel 4a/4a 5G, Pixel 5, Pixel 6 i Pixel 6 Pro) z tej strony.

Zobacz: Zmiany w Banku Pekao. Pod lupą dzieci

Zobacz: Instagramowi ciągle mało kasy. Zbliża się nowa kontrowersyjna funkcja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google