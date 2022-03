iPhone ma to od lat. Teraz czas na Androida

iPhone'y od lat pozwalają korzystać z pewnej funkcji, która w świecie Androida jest dostępna tylko dla wybranych. Teraz ma się to zmienić za sprawą najnowszej wersji mobilnego systemu firmy Google.

Smartfony, zarówno te z Androidem, jak i systemem iOS, pozwalają korzystać z lampy błyskowej aparatu nie tylko do doświetlania fotografowanej sceny, ale również w formie latarki. W przypadku sprzętu z systemem Google'a sterowanie tą funkcją jest na ogół ograniczone do włączenia lub wyłączenia, a tylko w niektórych urządzeniach ich producent daje nam możliwość zmiany intensywności świecenia. Taką możliwość mają za to posiadacze iPhone'ów, w dodatku od wielu lat.

Jest jednak światełko w tunelu dla użytkowników smartfonów z Androidem. Najnowsza wersja tego systemu, Android 13, ma przynieść natywną funkcję umożliwiającą sterowanie jasnością świecenia lampy błyskowej aparatu fotograficznego. Nadchodząca wersja systemu operacyjnego firmy Google zawiera dwa nowe interfejsy API: "getTorchStrengthLevel" i "turnOnTorchWithStrengthLevel". Pierwsza metoda podnosi poziom jasności lampy błyskowej LED, podczas gdy druga ustawia ją od minimalnej wartości 1 do maksymalnej określonej przez sprzęt. Wcześniej Android mógł włączać i wyłączać lampę LED tylko za pomocą interfejsu API "setTorchMode".

Jak się jednak dowiadujemy z wpisu na blogu serwisu esper.io, nie każdy skorzysta z nowej funkcji, ponieważ ma ona wymagać odpowiedniego sprzętu. Jest nawet możliwe, że jej wymagania spełniają obecnie... tylko smartfony Google Pixel.

Na koniec warto dodać, że brakiem ewentualnej kompatybilności z nową funkcją w Androidzie 13 nie muszą się za bardzo przejmować użytkownicy smartfonów firmy Samsung. Koreański producent od dawna oferuje możliwość regulacji jasności lampy LED w swoich produktach.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: esper.io