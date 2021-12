Android 13: co przyniesie Tiramisu?

Użytkownicy smartfonów z systemem Google’a czekają na aktualizacje do Androida 12, tymczasem trwają już prace nad kolejną wersją – Androidem 13. Co już wiadomo na temat przyszłej generacji robocika?

Na premierę ostatecznej wersji Androida 13 trzeba będzie zaczekać jeszcze parę ładnych miesięcy, prawdopodobnie do czwartego kwartału 2022 roku. Wcześniej jednak dostępna będzie wersja dla deweloperów, co powinno nastąpić już w lutym 2022 r. Z kolei w maju spodziewany jest Android 13 Beta, który powinien mieć swoją premierę na wydarzeniu Google I/O.

Pierwsze doniesienia na temat Androida 13 pojawiają się już teraz dzięki zmianom sygnalizowanym w kodzie AOSP, a dostępne dotąd informacje zebrał portal Xda-Developers. Oto, czego należy się spodziewać.

Zobacz: Koniec świata. Samsung może porzucić Androida

Android 13: jakie nowe funkcje?

Nieoficjalna nazwa Androida 13, nawiązująca do deserowego systemu oznaczeń, to „Tiramisu”. To, co wiadomo na temat nadchodzącego systemu, to jeszcze nieuporządkowane informacje, które nie muszą odnosić się do najważniejszych zmian.

I tak Android 13 przyniesie funkcje płatności NFC wśród wielu użytkowników. Możliwe do utworzenia w Androidzie profile pozwalają na wykorzystanie tego samego urządzenia przez różnych użytkowników, na przykład członków rodziny, z zachowaniem pełnej poufności danych. Jednocześnie istnieje ograniczenie – dodatkowi użytkownicy nie mogą korzystać z płatności zbliżeniowych NFC. Teraz to ograniczenie ma zniknąć, NFC będzie można włączyć w każdym profilu.

Android 13 ma też pozwolić na wyłączenie funkcji ograniczenia aktywności aplikacji w tle. W Androidzie 12 wprowadzone zostało nowe rozwiązanie o nazwie PhantomProcessKiller, który w celu oszczędności baterii zamyka procesy w pamięci. Chociaż dla większości użytkowników jego działanie może pozostać niezauważalne, to jednak ci bardziej wymagający odczują związane z tym niedogodności. Android 13 ma być wyposażony w wyłącznik tej funkcji, chociaż prawdopodobnie będzie on ukryty w opcjach programisty.

Kolejną zmianą w Androidzie 13 jest pełna obsługa Bluetooth LE Audio (kodeka LC3). Jest to standard transmisji dźwięku przez Bluetooth, który przy zachowaniu wysokiej jakości sygnału zapewnia także dużą energooszczędność. Rozwiązanie to przydatne jest nie tylko w akcesoriach muzycznych, ale także np. w aparatach słuchowych. Bluetooth LE Audio zostało już wstępnie zaimplementowane w Androidzie 12, jednak jego działanie w obecnym systemie jest ograniczone. Teraz jednak kodek LC3 będzie w pełni wspierany i stosowany jako priorytetowy w połączeniach z akcesoriami.

Android 13 przyniesie także zmiany w zarządzaniu językami interfejsu. Niezależnie od tego, jaki język wybrany został dla całego systemu, w ustawieniach będzie można wskazać osobny, dowolny język dla każdej z aplikacji z osobna. Funkcja ta ma być realizowana systemowo (w menu „języki i metody wprowadzania”), czyli nie trzeba będzie zaglądać do ustawień poszczególnych aplikacji, by zmienić język (na co pozwalają już teraz niektóre programy).

Wraz z Androidem 13 mają zostać też usprawnione opcje zarządzania powiadomieniami. Zmiana ma dotyczyć przede wszystkim mechanizmu nadawania systemowych uprawnień do powiadomień wysyłanych przez aplikacje, które nie będą już mogły automatycznie ich włączać po instalacji. Teraz określi to użytkownik, analogicznie, jak nadaje uprawienia do lokalizacji czy kontaktów. Powiadomienia będą też zgrupowane razem z pozostałymi uprawnieniami. Obecnie umieszczane są jako osobny przełącznik w opcjach, różnie w różnych wersjach interfejsów, a każdy producent robi to po swojemu.

W czystym Androidzie 13 znajdzie się także opcja znana już z interfejsów niektórych producentów, np. Samsunga z jego One UI, czyli personalizacja wyglądu i umieszczenia zegara ekranu blokady.

Jak podaje Xda-Developers, w Androidzie 13 ma się także znaleźć mechanizm TARE (The Android Resource Economy), który wprowadza „kredyty zasobów Androida”. Najprościej to porównać do waluty, którą aplikację będą „płacić” za wykorzystanie akumulatora, w zależności od stopnia jego naładowania. W ten sposób system będzie limitował dostęp do zasobów aplikacjom o zbyt dużym poborze energii. Szczegóły tego rozwiązania pozostają jeszcze niejasne.

Zobacz: Tani telefon dostaje Androida 12 szybciej niż flagowce

Zobacz: Masz smartfon Samsung Galaxy? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 12 i One UI 4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Xda Developers

Źródło tekstu: Xda Developers