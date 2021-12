Tani telefon dostaje Androida 12 szybciej niż flagowce

Android 12 to coś, czego nie mają nawet flagowce. Nokia udowadnia jednak, że mogą go mieć nawet tanie telefony. Na przykład Nokia X10.

Android 12 zadebiutował niedawno, nadal jednak producenci prezentują smartfony z Androidem 11. Samego Androida 12 nie ma nawet wiele flagowców, ale to nic nie znaczy dla Nokii. Finowie z HMD Global już teraz wydają Androida 12 dla Nokii X10. Smartfon też pojawił się w lipcu razem z Nokią X20. Teraz natomiast wystartowała jego aktualizacja do Androida 12. Najnowsze uaktualnienie zawiera także listopadowe poprawki bezpieczeństwa. Tradycyjnie dla HMD Global aktualizacja ma miejsce w częściach - każdy kraj został przyporządkowany do innej grupy. Równie standardowo Polska... nie trafiła do pierwszej tury. Niestety, użytkownicy z naszego regionu muszą jeszcze poczekać.

Smartfon Nokia X10 ma wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i układ Qualcomm Snapdragon 480 5G. Do kompletu użytkownicy otrzymali 4/6 GB RAM i 64/128 GB pamięci wbudowanej. Poczwórny aparat główny ma 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znajduje się z kolei pojedynczy sensor 8 Mpix. Akumulator ma natomiast pojemność 4470 mAh.

