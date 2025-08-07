Wystarczy kilka minut rozmowy. Pierwszy przelew może zmylić każdego

Myślał, że rozmawia z działem bezpieczeństwa

Policjanci z Leszna prowadzą postępowanie w sprawie kolejnego oszustwa metodą na pracownika banku. 39-letni mężczyzna był święcie przekonany, że zadzwonił do niego przedstawiciel z działu bezpieczeństwa jego placówki bankowej. Zgodnie z instrukcją, jaką dostał przez telefon, mężczyzna wykonał aż 13 przelewów na łączną kwotę 78000 złotych.

Do pokrzywdzonego zadzwonił rzekomy pracownik banku. Twierdził, że ktoś próbuje włamać się na jego konto i potrzebna jest natychmiastowa interwencja. Mężczyzna został przekonany, że jedynym sposobem na uratowanie pieniędzy jest wpłacenie ich na bezpieczne konto techniczne. - czytamy w relacji policjantów z Leszna.

100 zł wróciło zaraz na jego konto

To nie koniec. Aby uśpić jego czujność, oszust na początek poprosił o przelew BLIK-iem na 100 zł, w ramach weryfikacji. Suma ta po chwili w całości wróciła na jego konto. Tego typu zabieg miał wzbudzić zaufanie w mężczyźnie. I trzeba przyznać, sprawdził się doskonale. Mężczyzna zaufał oszustowi, czego później gorzko pożałował.