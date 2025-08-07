Sprzęt

Galaxy Buds3 FE – nowe słuchawki Samsunga nie mają sensu

Samsung nie tylko przygotowuje się do premiery smartfonu Galaxy S25 FE, ale także planuje wprowadzić razem z nim słuchawki Galaxy Buds3 FE, w teorii bardziej przystępne cenowo niż znane już modele z serii Buds3. W praktyce zakup nowości może nie mieć sensu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:15
Plotki o Galaxy Buds3 FE krążą już od jakiegoś czasu, a teraz Samsung przez przypadek ujawnił ich częściową specyfikację oraz cenę. Koreański producent opublikował przedwcześnie podstronę produktową Galaxy Buds3 FE na swojej witrynie w Panamie, potwierdzając jednocześnie wygląd urządzenia i dostępność dwóch wersji kolorystycznych: czarnej oraz szarej. Słuchawki będą schowane w etui z przezroczystą osłoną.

 Nowe rendery prezentują słuchawki zgodne stylistycznie z droższymi modelami z linii Buds3 – Buds3 oraz Buds3 Pro. Na grafikach widać wprowadzone w tej serii przedłużenie obudowy, które ułatwia kontrolę muzyki, przełączanie się między trybami ANC oraz uruchamianie asystenta głosowego.

Z ujawnionych na panamskiej stronie informacji wynika także, że Galaxy Buds3 FE pojawią się w cenie 129 USD, czyli o 30 dolarów wyższej niż bezpośredni poprzednik Galaxy Buds FE. Trudno to bezpośrednio odnieść do cen w Polsce, ale pierwszy model z serii debiutował u nas z ceną 479 zł. Tym razem może to być kwota zbliżona do 600 zł. W porównaniu do obecnych, obniżonych od premiery cen Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro taka oferta może nie okazać się zbyt atrakcyjna, choć trzeba pamiętać, że te modele wkraczały na rynek odpowiednio za 749 zł i 1029 zł.

Z ujawnionych danych wynika ponadto, że Galaxy Buds3 FE przyniosą kilka ulepszeń: producent deklaruje poprawioną jakość dźwięku, aktywną redukcję hałasu (ANC), a także dłuższy czas pracy – między innymi dzięki większym bateriom 100 mAh.

Według wcześniejszych przecieków ładowanie samych słuchawek ma odbywać się z mocą 1 W, natomiast etui wspiera moc do 5 W przez port USB-C. Nie zabraknie również zestawu sześciu mikrofonów (łącznie w obu słuchawkach), wsparcia dla Galaxy AI, a także podstawowych funkcji znanych z segmentu premium.

Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Buds3 FE zadebiutują razem ze smartfonem Galaxy S25 FE we wrześniu.

samsung Galaxy Buds3 Pro Galaxy Buds3 Galaxy Buds3 FE Samsung Galaxy Buds3 FE
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Samsung