Galaxy Buds3 FE – nowe słuchawki Samsunga nie mają sensu

Plotki o Galaxy Buds3 FE krążą już od jakiegoś czasu, a teraz Samsung przez przypadek ujawnił ich częściową specyfikację oraz cenę. Koreański producent opublikował przedwcześnie podstronę produktową Galaxy Buds3 FE na swojej witrynie w Panamie, potwierdzając jednocześnie wygląd urządzenia i dostępność dwóch wersji kolorystycznych: czarnej oraz szarej. Słuchawki będą schowane w etui z przezroczystą osłoną.

Nowe rendery prezentują słuchawki zgodne stylistycznie z droższymi modelami z linii Buds3 – Buds3 oraz Buds3 Pro. Na grafikach widać wprowadzone w tej serii przedłużenie obudowy, które ułatwia kontrolę muzyki, przełączanie się między trybami ANC oraz uruchamianie asystenta głosowego.

Z ujawnionych na panamskiej stronie informacji wynika także, że Galaxy Buds3 FE pojawią się w cenie 129 USD, czyli o 30 dolarów wyższej niż bezpośredni poprzednik Galaxy Buds FE. Trudno to bezpośrednio odnieść do cen w Polsce, ale pierwszy model z serii debiutował u nas z ceną 479 zł. Tym razem może to być kwota zbliżona do 600 zł. W porównaniu do obecnych, obniżonych od premiery cen Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro taka oferta może nie okazać się zbyt atrakcyjna, choć trzeba pamiętać, że te modele wkraczały na rynek odpowiednio za 749 zł i 1029 zł.

Z ujawnionych danych wynika ponadto, że Galaxy Buds3 FE przyniosą kilka ulepszeń: producent deklaruje poprawioną jakość dźwięku, aktywną redukcję hałasu (ANC), a także dłuższy czas pracy – między innymi dzięki większym bateriom 100 mAh.

Według wcześniejszych przecieków ładowanie samych słuchawek ma odbywać się z mocą 1 W, natomiast etui wspiera moc do 5 W przez port USB-C. Nie zabraknie również zestawu sześciu mikrofonów (łącznie w obu słuchawkach), wsparcia dla Galaxy AI, a także podstawowych funkcji znanych z segmentu premium.